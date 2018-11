Rund ums richtige Heizen und Energiesparen

Verbraucherberater informiert in Ottersberg

Ottersberg - An jedem ersten Donnerstag im Monat können interessierte Verbraucher in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr in Zimmer 25 des Ottersberger Rathauses ein persönliches Beratungsgespräch mit Marco Buchholz wahrnehmen. Der unabhängige Energieberater der Verbraucherzentrale berät zu Fragen rund um die Einsparung von Energiekosten, zur Heizkostenabrechnung, zum richtigen Heizen und zu weiteren Themen. Für einkommensschwache Haushalte mit entsprechendem Nachweis sind die Beratungsangebote aufgrund der Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie kostenfrei. Ansonsten beträgt der Eigenanteil für ein 45-minütiges Beratungsgespräch 10 Euro. Für kommenden Donnerstag, 6. Dezember, gibt es noch einige freie Beratungstermine. Eine Terminvereinbarung ist erforderlich und bis zum 5. Dezember im Rathaus möglich. Auch eine Vormerkung für einen der nächsten Beratungstage kann bereits erfolgen. Ansprechpartnerin ist Denise Bodendorf im Bauamt unter Telefon 04205 / 317066 oder per E-Mail an dbodendorf@flecken-ottersberg.de.