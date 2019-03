Ottersberg – „Die Rückkehr der Wölfe – Biologie, Verhalten und Umgang“. Unter diesem Titel hält Gunnar Schell am kommenden Mittwoch, 20. März, ab 19 Uhr in den oberen Galerieräumen der Buchhandlung Froben an der Langen Straße in Ottersberg einen Vortrag. Der Eintritt ist frei.

Der Ottersberger Biologiestudent Gunnar Schell befasst sich nach seinen Worten seit fünf Jahren mit der immer aktueller werdenden Thematik und hat unter anderem Praktika in den umliegenden Wolfsgehegen absolviert. „Der Vortrag wird sich sowohl mit den verschiedenen Arten als auch deren Ausbreitung, Verhalten und Ernährung sowie den verschiedenen Konfliktpotenzialen auseinandersetzen“, kündigt Schell an. Darüber hinaus „sollen einige Klischees der Wolfsgegner und -befürworter beleuchtet und mögliche Ängste abgebaut werden“. Sollte im Anschluss noch Zeit übrig bleiben, dürfen gern Fragen gestellt werden, lädt der Referent zu dem Abend ein.