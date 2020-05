Der „rohe Charakter“ bleibt

Hochschule feiert Richtfest am millionenschweren Forschungstrakt

+ Richtfest feierte die Ottersberger Hochschule für Künste im Sozialen am Freitag zusammen mit den Handwerkern an dem millionenschweren Forschungstrakt. Wegen Corona hatte Hochschulleiter Ralf Rummel-Suhrcke (li.) die Festgesellschaft klein gehalten.

Ottersberg - Von Petra Holthusen. Die Gästeschar war coronabedingt winzig – die Freude aber spürbar groß, als die Ottersberger Hochschule für Künste im Sozialen (HKS) am Freitagvormittag Richtfest an ihrem gut vier Millionen Euro teuren Forschungstrakt auf dem Campus Große Straße feierte. „Wir sind mehr als zufrieden mit der tollen handwerklichen Arbeit bei der Bauausführung und Bauleitung“, lobte der akademische Hochschulleiter Prof. Dr. Ralf Rummel-Suhrcke die am Rohbau beteiligten Unternehmen.