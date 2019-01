Kindertagesstätte Quelkhorn feiert Erweiterung

Richtkranz weht über Anbau

+ © Keppl er Den symbolischen letzten Nagel hämmerten Kita-Leiterin Angela Günther-Sogorski und Bürgermeister Horst Hofmann unter dem Beifall der Richtfest-Gäste ins Gebälk. © Keppl er

Quelkhorn - Ein großer Tag für die kommunale Kindertagesstätte Quelkhorn: Kinder, Mitarbeiterinnen und Leiterin Angela Günther-Sogorski feierten am Freitag mit vielen Gästen aus Rat, Verwaltung und Nachbarschaft sowie Architekt Peter Röndigs und den am Bau beteiligten Handwerkern Richtfest am Anbau der Kita an der Quelkhorner Landstraße.