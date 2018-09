Ottersberger Politiker suchen dringend Rezept gegen Blaualgen im See

Ottersberg - Gesperrt ist der Otterstedter See nicht, aber vor dem Baden dort wird seit einigen Wochen gewarnt, nachdem mehrere vom Gesundheitsamt des Kreises veranlasste Wasserproben gesundheitsgefährdende Blaualgen mit steigender Konzentration in dem Badegewässer nachgewiesen hatten. Am Montagabend beschäftigte sich der Umweltausschuss des Gemeinderates bei seiner Sitzung in der Wümminger „Moorhexe“ mit dem Thema.

Denise Bodendorf vom Ottersberger Bauamt berichtete, dass die kritischen Werte noch nicht für ein Badeverbot reichten. Wegen der Gesundheitsgefahren durch die Bakterien verbreitenden toxischen Blaualgen werde jedoch vor dem Baden gewarnt.

Das Thema ist alles andere als neu. Nachdem die Gemeinde jedoch vor rund zehn Jahren zwölf Tonnen des Phosphat bindenden Mittels Bentophos in den See bringen ließ und Jahre später noch einmal vier Tonnen nachlegte, glaubte sie, das Problem vermehrter sommerlicher Algenbildung im Griff, weil mit der Phosphat-Bindung den Blaualgen den Nährstoff entzigen zu haben. Auch die Werte vom vergangenen Juli stimmten noch optimistisch. Doch mit zunehmender Hitzewelle wuchsen und wuchsen die Blaualgen.

Die von der CDU in den Ausschuss eingebrachte Problematik ist nicht so leicht zu lösen, wie die Aussprache zeigte. Hohe Blaualgen-Konzentrationen gibt es auch in zahlreichen anderen Seen. Sommerhitze befördert das Wachstum, als Ursache gilt jedoch vor allem die Nährstoffüberfrachtung der Gewässer durch Einträge aus angrenzender Landwirtschaft und aus Wochenendhausgebieten.

Das Problem im See ist nicht der Sauerstoff

Hilft das Phosphatbindemittel wirklich nachhaltig? Dazu will Ausschussvorsitzender Dirk Gieschen (CDU) Erfahrungen vom vergleichbaren, auch mit Bentophos behandelten Weyher See einholen lassen. Da der Otterstedter See keinen Sauerstoffmangel in den oberen Schichten hat, helfen dort auch keine Verwirbelungen des Wassers, hieß es. Die Probleme liegen mehr auf dem Grund, und von dort einsetzbaren großen Propellern sind nach Aussage von Bürgermeister Horst Hofmann und der Fachleute des Klärwerks noch keine Erfolgsmeldungen für Seen bekannt.

Die offizielle Badesaison endet jetzt ohnehin am 15. September. Die Gemeinde will bis zur Ratssitzung Ende September zusammen mit dem Kreis und anderen Experten über wirksame Blaualgen-Gegenmaßnahmen beraten und entscheiden. Darin war sich der Ausschuss einig, denn niemand will warten, bis der See wegen giftiger Blaualgen ganz gesperrt werden muss.

Ein ganz anderes Problem sind die vielfältigen Verunreinigungen und Vermüllungen in den Schilfbereichen am See durch Badende und Feiernde, die eine Ottersbergerin in der Bürgerfragestunde beklagte. Das Schilf steht aber unter Biotopschutz, so dass dort bis zum Winter nicht gemäht und gründlich gereinigt werden darf.

mb