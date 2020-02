Repair-Café geht im März weiter

Nach dem gelungenen Probelauf im Februar (Bild) hat sich das Ehrenamtlichen-Team des Ottersberger Repair-Cafés entschieden, den Reparatur-Service von Bürgern für Bürger künftig jeden ersten Donnerstag im Monat von 15.30 bis 18 Uhr im Rektorhaus anzubieten (außer in den Sommermonaten Juli und August). Das teilt Initiatorin Sabine Bartram mit. Der nächste Termin ist am 5. März. Defekte Kleinelektrogeräte, Spielsachen, Haushaltsgegenstände und Kleidungsstücke können dann gebracht und unter Federführung der Reparateure wieder flott gemacht werden. Dazu gibt's Kaffee, Kuchen und Klönschnack. Weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind willkommen (Kontakt per E-Mail an repair-cafe-ottersberg@gmx.de). Foto: Holthusen