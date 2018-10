Rekordverdächtige 18 Wagen

GRASDORF - Der Platz füllte sich von Minute zu Minute mit immer mehr Wagen und Menschen. Aus allen Richtungen tuckerten Traktorgespanne mit bunt geschmückten Erntewagen zum Festplatz vor dem Schützenhaus, wo die Dorfgemeinschaft Grasdorf am Wochenende ihr Erntefest feierte. Die Stimmung war klasse, das Wetter auch.

Auch aus den benachbarten Ortschaften wie Posthausen, Giers-Schanzendorf und Badenermoor reisten Erntewagenbauer mit ihren Gefährten in Grasdorf an – „und sogar aus Schaphusen“, freute sich Manfred Lohmann, Vorsitzender des gastgebenden Schützenvereins Grasdorf. Lohmann zählte die Gespanne durch und berichtete begeistert: „An unserem Fest-umzug beteiligten sich achtzehn Erntewagen. Das ist für uns rekordverdächtig!“

Nicht nur die Erntewagen sahen bunt aus, auch die Umzugsteilnehmer, die sich kostümiert und nicht mit Farbakzenten gespart hatten – so wie die „Blue Men Group“ aus Grasdorf, eine Gruppe von Verwandten und Freunden aus dem Dorf, die nach dem Vorbild der weltbekannten Showgruppe ihre Gesichter blau bemalt und blaue Gummikappen aufgesetzt hatten. Diese Gruppe fiel besonders ins Auge.

Allmählich setzte sich der Festumzug in Gang und rollte in alle vier Himmelsrichtungen durch die Ortschaft, um schließlich mit der Erntekrone an Bord wieder am Festzelt einzutreffen. „Die Erntekrone hatte die Dorfgemeinschaft am Abend zuvor neu gebunden, während die Jüngsten zum Laternelaufen im Dorf unterwegs waren. Diesen Abend haben wir mit einem Imbiss für alle Beteiligten im Festzelt beschlossen“, erzählte Manfred Lohmann.

Am Samstagnachmittag hielt Pastorin Constanze Ulbrich im herbstlich geschmückten Zelt eine kurze Andacht zum Erntedank. Anschließend luden die Grasdorfer Schützinnen zur reich bestückten Kaffee-und-Kuchentafel ein. Und auch „der Festball abends war gut besucht“, freute sich Lohmann. Und er betonte: „Auch in den kommenden Jahren werden wir künftig das Erntefest immer am letzten September-Samstag feiern. Das hat sich bewährt.“ J woe