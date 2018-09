Raumproblem soll bis 2023 gelöst sein

OTTERSBERG - Entgegen der Erwartungen steigt die Zahl der Schüler im Flecken Ottersberg. Welche Folgen der Schülerboom nach sich zieht, darüber diskutierte der Schulausschuss des Fleckens Ottersberg am Mittwochabend im Rathaus.

Nach vorliegenden Prognosen reichen die Räume an den Grundschulen und am Schulzentrum Ottersberg nicht aus – folglich muss der Flecken sie erweitern. Die Verwaltung will das Raumproblem bis zum Schuljahr 2022/23 in den Griff bekommen und legte dem Ausschuss ein Entwicklungskonzept zur Kenntnisnahme vor. Demnach will die Gemeinde in den nächsten fünf Jahren die Grundschule Fischerhude um drei Klassenräume erweitern und die Grundschule Posthausen langfristig um zwei Klassenräume ergänzen.

Mit großer Mehrheit empfahl der Schulausschuss aber zunächst, die Schulen im Haushaltsjahr 2019 mit Sachmitteln auszustatten. Die Grundschule Fischerhude erhält einen Klassensatz Tablets (und gibt dafür den PC-Raum auf), ein Whiteboard im Medienraum, ein neues Serverportal für die Außenstelle Otterstedt und einen Klassensatz neue Schulmöbel. Zudem erfährt die Außenstelle Otterstedt eine Grundsanierung und erhält eine komplette Neuausstattung mit Schulmöbeln. Im Sinne der Barrierefreiheit soll die Fischerhuder Schule im Schuljahr 2020/21 einen Fahrstuhl erhalten. Einen Aufzug, dazu neue Tische und Stühle, erhält auch die Grundschule Posthausen.

Was sich in den Grundschulen abzeichnet, gilt auch für das Schulzentrum mit Oberschule und Gymnasium. Nach Abriss der alten Schulturnhalle und der Anlage einer Lagune an der Wümme in Richtung Schulhof, plant der Flecken einen Anbau des Gymnasiums, „wobei wir den Anbau auf Stelzen setzen und nur die erste Etage nutzen, in der wir zwei Unterrichtsräume und zwei Differenzierungsräume einrichten. Das Erdgeschoss bleibt durchlässig“, erklärte Heiko Szczesny, Gebäudemanager im Fachbereich Bauen und Wohnen der Gemeindeverwaltung.

„Wir wollen damit 2019 planen und die Maßnahmen voraussichtlich bis 2021/22 umgesetzt haben“, so Szczesny. Insgesamt lobten die Anwesenden die vorausschauende Planung der Verwaltung und deren Vorgehensweise, das Bündel von Maßnahmen über mehrere Jahre abzuarbeiten.

Per sofort, also im Haushaltsjahr 2019, soll am Gymnasium ein Klassenraum in einen Biologieraum umgewandelt werden und die vor zehn Jahren eingebauten Whiteboards sollen ersetzt werden. Die Wümmeschule erhält noch drei von insgesamt sieben einzubauenden Elektroherden, einen Klassensatz Schulmöbel und neue Whiteboards für drei Klassenräume.

Finanzausschuss und Rat müssen die genannten Ausgaben jedoch noch absegnen.

Ob die Oberschule, wie von der Einrichtung selbst beantragt, zu dem jetzigen Schulsozialarbeiter eine Schulsozialarbeiterin erhält, ist noch unklar. Um verstärkt auch Präventionsprojekte verwirklichen zu können, benötige die Bildungseinrichtung eine weitere dreiviertel Stelle.

Zahl der Schüler mit Förderbedarf steigt

„Die Oberschule hat den Antrag gestellt, weil immer mehr Schüler einen Förderbedarf haben und immer mehr Schüler auffällig werden“, erklärte Verwaltungsvize Jürgen Buthmann-von Schwartz. Walter Schlöffel-Pitschke, Leiter der Wümmeschule, ergänzte: „Wir wünschen uns als zweite Kraft eine Frau, weil zahlreiche Schüler mit einem Problem eher zu einer Frau gehen als zu einem Mann.“ Die Inklusion sei inzwischen in der Schule angekommen. Zudem steige die Zahl der Schüler mit einem Förderbedarf und bestimmten Auffälligkeiten im sozialen Bereich. „Das bedeutet für die Kollegen Mehrarbeit.“

Das Gremium begrüßte den Antrag zunächst. Jedoch ließ das Aber nicht lange auf sich warten. „Fachlich gibt es keine Gründe, die dagegen sprechen. Aber wer bezahlt die Stelle? Schule ist eine Aufgabe des Landes“, betonte Annegret Reysen (SPD). Buthmann-von Schwartz kündigte an, er wolle mit der Landesschulbehörde darüber reden. Das Ergebnis wollten die Mitglieder des Schulausschusses erst mal abwarten. Sollte der Ausschuss den Antrag später gutheißen, will die Verwaltung keine eigene Stelle schaffen, sondern beim Verein für ambulante Erziehungshilfen „die Leistung einkaufen“, drückte sich Fleckensbürgermeister Horst Hofmann (CDU) aus. - woe/ldu