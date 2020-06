Im Rathaus rotiert das Personalkarussell

Hofmann übergibt an Weber / Ersatz für Bodendorf und Bruns dringend gesucht

+ Stühlerücken ist im Ottersberger Rathaus angesagt. Foto: woe

Ottersberg - Von Tobias Woelki. Im Ottersberger Rathaus rotiert das Personalkarussell. Am 1. Juli startet die Amtszeit des im April neu gewählten hauptamtlichen Bürgermeisters Tim Willy Weber (FGBO), der Horst Hofmann (CDU) an der Spitze der Gemeindeverwaltung ablöst. Hofmann geht in den Ruhestand, und Weber wechselt von seinem bisherigen kommunalpolitischen Ehrenamt als Ratsherr der Freien Grünen Bürgerliste auf den Chefsessel der Gemeinde. In zahlreichen Treffen des Noch-Bürgermeisters mit dem Bald-Bürgermeister wird die Amtsübergabe gerade hinter den Kulissen vorbereitet.