Rasen-Spielbedingungen nun optimaler

OTTERSTEDT - Die Rasen-Spielbedingungen sind optimiert. So ließ der TSV Otterstedt im vorigen Jahr auf seinem Spielplatz und dem Trainingsplatz eine automatische Bewässerung einbauen.

Daran erinnerte der erste Vorsitzende Horst Hofmann auf der Jahreshauptversammlung des 468 Mitglieder zählenden Vereins beim Rückblick.

Die Mitgliederentwicklung sei stabil, betonte der Vorsitzende und vergaß auch nicht, das gut verlaufene Sommerfest zu erwähnen.

Über den Sport im abgelaufenen Vereinsjahr berichteten die Spartenleiter. So hob Fußballobmann Klaus Thiem hervor, dass dank der gestiegenen Zahl von Aktiven die Damenmannschaft um Trainer Ralf Schumacher erstens wieder attraktiv und zweitens erfolgreich in der Kreisklasse spiele.

Nach den Wechsel von neun Jugendspielern in die beiden Fußball-Herrenteams spielen jetzt beide Mannschaft in ihren Ligen oben mit. Die Jugendfußballer kicken in der Spielgemeinschaft Fischotter.

Im Tischtennis gehen zwei Teams auf Punktejagd. Neu ist: Jeden Freitagnachmittag bietet der TSV jetzt ein Jugendtraining an.

Gut aufgestellt ist der Otterstedter Verein auch im Bereich Turnen. Hier bietet er Aktiven jeden Alters vom Kind bis zum Senioren etwas an. Im Reha- und Gesundheitssport ist der TSV Otterstedt mit vier Gruppen sehr aktiv.

Bei den Wahlen bestätigte die Versammlung Torsten Meyer als zweiten Vorsitzenden, Elsa Mahnken als Schriftwartin, Rainer Hinrichs als zweiten Kassenwart, als Tischtenniswart Joachim Hinrichs sowie Renate Frese als für die Gleichstellung. zuständiges Vorstandsmitglied.

Zum neuen Fußballwart wählten die Mitglieder Ulf Nienaber.

Schließlich ehrte der Vereinsvorsitzende für 25-jährige Vereinstreue Mathias Mahnken. Und es gilt, sich schon mal einen wichtigen Termin vorzumerken: Sein Sommerfest 2017 feiert der TSV Otterstedt am 13. Mai bei Albers Diele. - woe