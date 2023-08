Quelkhorner Parzival-Hof fordert Bestandsschutz

Von: Anne Leipold

Fordern angesichts der neuen Heimmindestbauverordnung des Landes Niedersachsen einen Bestandsschutz für baulich ältere Einrichtungen wie den Quelkhorner Parzival-Hof: (v.l.) Heimleiter Stefan Bachmann, Theresia von Friderici (Betriebsstättenleiterin Werkstätten), SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Dörte Liebetruth und Nils Dreyer-Hahndrich (Vorstand Stiftung Leben und Arbeiten). © Leipold

Quelkhorn – Eine Verbesserung der Wohnsituation strebt das Land Niedersachsen mit neuen Bauvorgaben an. Die Heimmindestbauverordnung soll Menschen in Alten- und Pflegeheimen, aber auch Menschen mit Behinderung in stationären Einrichtungen mehr Platz und eine bessere Infrastruktur garantieren. „Es ist grundlegend eine gute Entwicklung, die Standards für Menschen mit Behinderung zu verbessern“, sagt Stefan Bachmann, Heimleiter des Parzival-Hofs der Stiftung Leben und Arbeiten in Quelkhorn. „Die Bewohner sollen so normal wie möglich wohnen und die Standards haben, die sie brauchen“, unterstreicht Bachmann. Für Neubauten begrüßt er deshalb die neue Verordnung der Landesregierung ausdrücklich. Doch es gibt ein großes Aber.

Denn besagte Bauvorgaben gelten auch für den Bestand. Ab dem Jahr 2033 müssen die Zimmer der Bewohner demnach mindestens 14 statt bisher 12 Quadratmeter groß sein und über ein eigenes Bad verfügen. Die Grundfläche der Gemeinschaftsräume wurde ebenfalls angehoben und eine Barrierefreiheit vorgeschrieben, damit diese Räume auch für bettlägerige Menschen zugänglich sind.

Für den Parzival-Hof würde die Umsetzung der Vorschriften im Gebäudebestand ein erhebliches Investitionsvolumen erfordern – worin Bachmann ein existenzielles Problem sieht. „Wir müssten Millionenbeträge in die Hand nehmen, ohne dass ein Mensch mehr einzieht“, sagt er. „Und soziale Zusammenhänge, wie etwa Wohngruppen, müssten auseinandergerissen werden“, ergänzt Dörte Liebetruth. Die SPD-Landtagsabgeordnete hat während ihrer Sommertour einen Praxistag in der Küche des Parzival-Hofs absolviert, um Ideen und Anregungen für die Arbeit im Landtag mitzunehmen. In diesem Fall stellt sich ihr die Frage, ob bestehender Wohnraum wirklich den geforderten Standards der Verordnung angepasst werden muss, „wenn alles okay ist“. Zumal: „Wir sind hier orientiert an Menschen mit Beeinträchtigung und weniger an der Pflege.“ Es würde vielmehr bedeuten, dass die Einrichtung finanzielle Rücklagen für 2032 bilden müsste und andere Investitionen das Nachsehen hätten. Liebetruth unterstützt daher Bachmanns Forderung nach einem Bestandsschutz.

„Wir haben gute Wohnräume, wo die Menschen ihre Heimat gefunden haben“, betont Bachmann. „Wir haben hier einen Ort, einen Lebensort, wo Menschen viele Jahre wohnen“, ergänzt er. Und gerade dieser Lebensort bräuchte eigentlich dringend mehr externen Wohnraum – insbesondere für die Menschen, die in der Lage wären, mit Unterstützung einer Assistenz alleine zu leben. Das trifft im Parzival-Hof derzeit auf fünf Bewohner zu. „Wir können ihnen aber nichts anbieten“, sagt Bachmann. Im Rahmen des Wohnraumbeschaffungsprogramms des Landkreises Verden wäre es daher zielführender, neue Wohneinheiten in alten Beständen zu fördern, erklärt Liebetruth.

Das Programm sieht Fördermöglichkeiten von bis zu 20 Prozent und höchstens 8000 Euro vor. Die Gemeinde Kirchlinteln würde noch etwas obendrauf legen, wenn der Landkreis fördere, nennt Liebetruth ein Beispiel, das auch für den Flecken Ottersberg infrage kommen könnte. Es gebe viele Gebäude, in denen Menschen alleine wohnten, aus denen aber gut zwei Wohnungen gebildet werden könnten. „Die Menschen leben dann nicht mehr alleine, es wird weniger Fläche versiegelt und es gibt einen finanziellen Anreiz“, hebt Liebetruth hervor.

„Wir wollten kein Heim sein, wir wollten einen Raum entwickeln, wo Menschen miteinander wohnen, leben und arbeiten können“, blickt Bachmann auf die Anfänge des Parzival-Hofs zurück. 1984 zog die erste Person dort am Quelkhorner Mühlenberg ein. Eltern hätten großen Verzicht geübt, um die Einrichtung entstehen zu lassen und ihren Kindern nach der Schulzeit so einen Ort zum Wohnen und Arbeiten bieten zu können, erinnert Bachmann.

„Wir haben hier gute Arbeitsplätze für Menschen und einen Ort, wo sie eine Heimat haben, um Wurzeln zu schlagen und sich weiterzuentwickeln“ – und das möchte die Heimleitung für die etwa 70 Bewohnerinnen und Bewohner erhalten, ohne dass die Einrichtung der Stiftung Leben und Arbeiten durch die neue Heimmindestbauverordnung des Landes Niedersachsen in Bedrängnis gebracht wird.