Rückendeckung für das Rebhuhn: Jäger schaffen Wasserstelle für Vögel

Von: Nina Baucke

Wolfgang Mohr (l.) und Lukas Lechtleitner hoffen, mit dem künstlich angelegten Gewässer die Trinkwasserversorgung für Tiere der Umgebung sicher zu stellen. © Baucke

Jäger aus Quelkhorn haben in der Feldmark einen Tümpel angelegt. Dieser soll künftig Vögeln und anderen Wildtieren Trinkwasser bieten.

Ottersberg – Als wären sie zur Demonstration bestellt gewesen, fliegen die kleinen, auf die Schnelle schwarz aussehenden Vögel über der Wasseroberfläche des kleinen Tümpels, ziehen Kreise, vollführen Sturzflüge und steigen wieder auf. „Schwalben“, sagt Wolfgang Mohr. Seine Stimme klingt zufrieden – denn genau das, was gerade passiert, ist das, was er mit dem Projekt hier inmitten der Feldmark, irgendwo zwischen Quelkhorn und Otterstedt, auch bezwecken will: ein Wasserangebot für Wildtiere, insbesondere Vögel zu schaffen.

Was es noch passender macht, dass es gerade Schwalben sind, die sich gerade an dem Wasser bedienen, ist der Titel des Projekts: „Schwalbentopf“ nennt Mohr die in Eigenleistung angelegte „Dauerpfütze“. „Wir hatten hier oben zuletzt 2017 den letzten großen Regen gehabt“, erinnert sich Mohr, wie er vor Jahren auf die Idee dazu gekommen war. „Damals konnten wir nicht zur Treibjagd, weil alles unter Wasser stand.“ Heute ist das anders. „Hier oben auf dem Berg steht kein Wasser mehr, aber Vögel, vor allem Schwalben und Rebhühner, brauchen welches. Da mussten wir etwas tun.“

Sauerstoff dank Poolpumpe

„Wir“ – das sind er und seine Jägerkollegen Hans-Jürgen Hennjes, Christopher Schwarz, Matthias Schultalbers, Udo Freßonke, Ulrich Hartung, Malte Gerlach und Andree Schacht, die alle in dem Revier östlich von Quelkhorn unterwegs sind. „Man sieht das ja oft auf Feldwegen, wenn sich in den Fahrspuren der landwirtschaftlichen Maschinen der Regen sammelt und Vögel daraus trinken“, so Mohr.

Da nun eine dauerhafte Möglichkeit zu schaffen ist das Anliegen der Jäger. Bis ungefähr 18 Kubikmeter Wasser fasst der Teich, der zwischen 40 und 80 Zentimetern tief und mit einer acht mal zehn Meter großen Plane ausgelegt ist. „Ein Nachbar hatte zudem eine Poolpumpe und einen Filter übrig“, sagt Mohr und zeigt auf ein paar Luftblasen, die an der Wasseroberfläche zu sehen sind und auf ein kleines Solarpanel, das im Sand steckt und die nötige Energie für die Pumpe liefert. „Das ist ein erster Ansatz, um etwas Sauerstoff in das Wasser zu bekommen. Denn natürlich entwickelt sich, vor allem wenn die Sonne so darauf scheint, Algenwuchs.“ Tiertränkenqualität hinzubekommen – das ist das Ziel von Mohr und seinen Mitstreitern. „Ein Hundebadeplatz soll es allerdings nicht sein“, macht er deutlich.

Es ist sozusagen die Königsdisziplin im Naturschutz, denn trotz der landwirtschaftlich genutzten Flächen müssen wir Bereiche und Biotope schaffen, die das Rebhuhn braucht.

Die „Dauerpfütze“ nimmt ein paar Quadratmeter in der Ecke eines Feldes ein. Dieses wiederum wird eigentlich durch den Parzivalhof bewirtschaftet. „Wir sind ja ein Biobetrieb“, sagt Lukas Lechtleitner. „Von daher liegt uns ja auch die Natur am Herzen. Und wenn Wolfgang Mohr sagt, dass hier etwas fehlt, dann muss man einen Weg finden.“ So kommt das Wasser in dem Tümpel unter anderem aus einem Brunnen auf dem Hofgelände, die Erstbefüllung allerdings bestand aus Regenwasser aus einem Auffangbehälter. Nicht nur der Parzivalhof als Pächter, sondern auch Tobias Bertzbach als Eigentümer der Fläche war schnell mit im Boot.

„Besonders liegt uns das Rebhuhn am Herzen, das hier vertreten ist“, erklärt Mohr. „Es ist sozusagen die Königsdisziplin im Naturschutz, denn trotz der landwirtschaftlich genutzten Flächen müssen wir Bereiche und Biotope schaffen, die das Rebhuhn braucht.“

Die Blühwiese ist ein weiteres Mosaiksteinchen für die Jägerschaft. © Baucke

Dabei ist der jetzt angelegte „Schwalbentopf“ nicht das erste Projekt der Jäger mit diesem Hintergrund, sondern „ein Mosaikstein in diesem Jagdrevier“, wie Mohr erklärt. Bereits 2011 hatten die Jäger ein Biotop angelegt, darauf folgten Blühstreifen mit verschiedenen Pflanzenmischungen. „Wir müssen uns da die geeigneten Ecken suchen“, ist Mohr überzeugt. Dazu geht es darum, den Bestand der Fressfeinde des Rebhuhns, wie beispielsweise Füchse, Marder und Waschbären aber auch Krähen, zu regulieren, wie Mohr betont. „Je abwechslungsreicher und kleinteiliger das Mosaik ist, desto mehr hat das Rebhuhn eine Chance, zu überleben.“