Wümmeschule Ottersberg greift mit Präventionsprojekt das Thema psychische Gesundheit auf

Von: Lisa Duncan

Lehrkraft und Präventionsbeauftragte Katy Nikolai-Wilcke sowie Max, Lana und Kollegin Elke Schleusner halten Bilder von Promis in den Händen, deren psychische Erkrankung öffentlich bekannt ist. Mit dem Präventionsprojekt „Verrückt? Na und?“ machten Veronika Czech (links) und Verena Kimpel an der Wümmeschule Station. © Duncan

Ottersberg – Was haben Amy Winehouse, Vincent van Gogh, Billy Eilish, Nora Tschirner und Robert Enke gemeinsam? Sie alle hatten oder haben eine psychische Störung. Schauspielerin Nora Tschirner sprach offen über ihre depressiven Episoden. Auch der Fall des Fußballers Robert Enke, der wegen seiner Depressionen Suizid beging, machte das Thema psychische Erkrankungen in der Gesellschaft sichtbarer. Letzteres ist Ziel des Programms „Verrückt? Na und!“, das die Wümmeschule Ottersberg erstmals in den Landkreis Verden geholt hat.

Mit den großen und kleinen Fragen seelischer Gesundheit beschäftigte sich am Mittwoch die Klasse 8 a gemeinsam mit Veronika Czech und Verena Kimpel vom Bündnis gegen Depression in Rotenburg sowie den beiden Klassenlehrerinnen Elke Schleusner und Katy Nikolai-Wilcke. Der Projekttag fand im Rahmen des monatlichen Kompetenztages an der Oberschule (OBS) statt.

Czech und Kimpel leiten hauptberuflich die Kontaktstelle Selbsthilfe im Landkreis Rotenburg, haben die Präventionsarbeit an Schulen aber ehrenamtlich übernommen. Am Projekttag stießen sie das Gespräch mit den Schülern mithilfe von Bildern bekannter Persönlichkeiten an. „Obwohl die Jugendlichen nicht alle Gesichter kannten, waren die Promi-Beispiele super. Es hat auch gezeigt, dass Menschen aus allen Lebensbereichen betroffen sind“, sagte Nikolai-Wilcke, die als Präventionsbeauftragte der OBS Ottersberg den Tag initiiert hatte. Darauf aufmerksam geworden war sie durch ein Netzwerktreffen mit anderen Präventionslehrkräften.

„Der ist schon sehr alt“, lautete der Kommentar eines Schülers mit Blick auf ein Selbstporträt Vincent van Goghs – „der mit den Sonnenblumen“, so Lehrkraft Elke Schleusner. Im 18. Jahrhundert habe die Diagnostik von psychischen Erkrankungen zwar noch in den Kinderschuhen gesteckt, „aber man vermutet heute, dass van Gogh Schizophrenie hatte, eine der schwersten psychischen Krankheitsbilder“, erläuterte Veronika Czech. Oft hörten die Betroffenen Stimmen und diese könnten den berühmten Maler möglicherweise veranlasst haben, sich nach einem Streit mit seinem Freund Paul Gauguin ein Ohr abzuschneiden. „Schizophrenie lässt sich heute gut medikamentös behandeln“, so Czech.

Bei einer anderen Übung erhielten die 13- bis 15-Jährigen Stichworte, die sie auf einer Skala von „normal“ bis „unnormal“ einordnen sollten. Das reichte von „Kaffee trinken“ und „Freunde treffen“ bis hin zu Appetitlosigkeit, sozialem Rückzug und Alkohol- oder Drogenkonsum. „Interessant war, dass die Schüler ,weinen’ und ,Schwäche zeigen’ mittig, also neutral, und ,Verabredungen absagen’ oder ,sich akzeptieren, wie man ist’ als normal einstuften“, stellt Nikolai-Wilcke fest.

Zugeschnitten auf unterschiedliche Jahrgänge, laufen bereits diverse Präventionsprojekte an der Wümmeschule – vom Verhalten im Straßenverkehr bis zu Cybermobbing – jedoch bisher noch keins zu seelischer Gesundheit. Das Thema treffe den Zeitgeist, findet Katy Nikolai-Wilcke, die vorhat, es im Präventionskonzept der Wümmeschule auf lange Sicht zu verankern. „Die Coronazeit hat viele Kinder verändert, denn vielfach kam der Bewegungsaspekt zu kurz“, weiß die Sportlehrerin. „Aber die seelischen Wunden sehen wir nicht.“ Daher sei es besonders wichtig, das Schweigen zu brechen: „Nur wer sich mitteilt, dem kann man helfen.“

„Verrückt? Na und?“ Das Programm „Verrückt? Na und!“ besteht aus klassenweise durchgeführten Schultagen für Schülerinnen und Schüler sowie Fortbildungen für Lehrkräfte und weitere Multiplikatoren. Ursprünglich stammt das Projekt aus Leipzig von der Initiative „Irrsinnig menschlich“. Laut Internetseite wirken die Schultage und Fortbildungen „wie Eisbrecher, damit sich Schulen auf den Weg machen, um mit psychischer Gesundheit gute Schule zu machen“. Interessierte Schulleitungen wenden sich an die Programmleitung telefonisch unter 0341/49 25 61 80 oder per E-Mail an a.lange@irrsinnig-menschlich.de. Weitere Info: www.irrsinnig-menschlich.de

Gestaltet wird der „Verrückt? Na und!“-Schultag stets von einem Tandem aus einem fachlichen und einem persönlichen Experten, also einem Menschen, der selbst psychische Krankheit erfahren und gemeistert hat. Verena Kimpel wuchs mit alkoholkranken Eltern auf und ging selbst durch seelische Tiefen, erlebte etwa Mobbing und entwickelte Essstörungen. Sie erzählte offen aus ihrer Biografie. „Da war es leise im Saal“, so Nikolai-Wilcke. Der Erfahrungsbericht transportiere eine wichtige Botschaft: „Das Leben geht weiter.“ Dafür müssten Betroffene, deren Leiden von Außenstehenden oft nicht gesehen werden, wissen, wo sie Hilfe bekommen – etwa durch eine Psychotherapie. Ein etwas niedrigschwelligeres Angebot wird Nikolai-Wilcke zufolge mit dem Projekt „Gesunde Dörfer“ in der Gesundregion Wümme-Wieste-Niederung vorbereitet. Ziel ist es, ehrenamtliche Gesundheitslotsen auszubilden, um die psychische Gesundheit präventiv zu fördern.