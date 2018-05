Im Quelkhorner Moor blüht das Wollgras

Quelkhorn - Von seiner schönsten Seite zeigt sich in diesen Wochen das Quelkhorner Moor.

Das Wollgras blüht, auch blühende Rosmarinheide ist an einigen Stellen zu finden – „und die Libellen sind wieder da“, hat Jochen Bertzbach beobachtet, seit rund 30 Jahren Motor der Renaturierung des kleinen Quelkhorner Hochmoors – eines wertvollen Ökosystems, in dem sich durch die Wiedervernässung peu à peu vom Aussterben bedrohte hochmoortypische Pflanzen und Tiere wieder angesiedelt haben. Seen haben sich gebildet, Sonnentau, Wollgras, Torfmoose und Rosmarinheide breiten sich in dem wachsenden Moor stetig aus.

Die stark gefährdete Azurjungfer, Libelle des Jahres 2013, sichtet Bertzbach seit Jahren ebenso wie Kranich und Kreuzotter. Neben der Vielfalt seltener Arten rückt Bertzbach in Veröffentlichungen immer wieder Moore als Kohlendioxidspeicher und Klimaregulatoren ins Bewusstsein. Es gebe Berechnungen, wonach die Entwässerung und Nutzung von Mooren mit bis zu 30 % an den weltweiten, von Menschen verursachten Treibhausgasemissionen beteiligt seien.

Intakte Moore „speichern mehr Kohlenstoff als jedes andere Ökosystem der Erde“, weiß Bertzbach, „und haben Jahrtausende zur Abkühlung des Klimas beigetragen, indem sie der Atmosphäre Treibhausgase entzogen haben.“ Entscheidend für die Klimawirksamkeit naturnaher Moore sei der stetig unter Wasser stehende Boden, der Kohlendioxid aus der Atmosphäre dauerhaft binde.

