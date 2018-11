Preisgekrönte Niederrheiner und Brahmas

OTTERSBERG - Der Körperbau ideal, das Federkleid bezaubernd: Gefiederte Schönheiten präsentierte am Wochenende der Geflügelzuchtverein Ottersberg zwei Tage lang bei seiner Rassegeflügelausstellung im Gildehaus am Bahnhof. „Diesmal ist es eine reine Vereinsschau, bei der nur unsere eigenen Mitglieder ausstellen“, sagte Harry Grimschitz, Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins Ottersberg und Umgegend.

57 Mitglieder hat der Verein nach Worten von Grimschitz noch – davon elf aktive Aussteller, die ihre Tiere auch im Gildehaus präsentierten. Grimschitz bedauerte: „Das Hobby Geflügelzucht geht immer mehr zurück. Immer weniger Züchter gibt es, weil der Züchternachwuchs fehlt, die seit Jahren aktiven Züchter älter werden und irgendwann aus Altersgründen mit der Geflügelzucht aufhören.“

Immerhin stellten die elf aktiven Vereinszüchter 144 Tiere aus 16 verschiedenen Rassen aus – Hühner, Zwerghühner, Tauben und Wachteln. Um die Organisation kümmerte sich Mirko Graf als neuer Ausstellungsleiter des Vereins. „In den vergangenen Jahren haben wir immer eine Ortsschau mit mehr Ausstellern und mehr Tieren ausgerichtet. Doch der Aufwand dafür ist zu hoch, den können wir als Verein nicht mehr leisten. So haben wir uns für eine kleinere Vereinsschau entschieden. Und die Qualität der Tiere hat die Wertungsrichter überzeugt“, freute sich Harry Grimschitz. Der Vorsitzende erzählte weiter: „Der Ottersberger Verein ist in der Züchterszene bekannt als Hochburg für seltene Zwerghühner. Und die neuen Vereinsmeister haben ihre Titel auch mit Zwerghühnern gewonnen.“

Der neue Vereinsmeister heißt Heinrich Schlobohm, der Zwerg-Niederrheiner züchtet. Auch den Leistungspreis gewann Schlobohm. Der Zwerghühner-Zuchtpreis ging an Mirko Graf mit Zwerg-Brahmas und der Tauben-Zuchtpreis an Karl-Heinz Biel mit Orientalischen Rollern. An großen Zuchtpreisen gewann Heinrich Schlobohm das Landesverbandsband und Valeska Ahrens das Kreisverbandsband. Otternbänder gingen an Nicole Freitag, Mirko Graf, Jürgen Grimschitz und Karl-Heinz Biel. J woe