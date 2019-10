Praktisch lernen zwischen Hof und Herd

Lions-Club spendet Küchengeräte

+ © Duncan Vorfreude auf das Essen sind die Zweitklässler der Grundschule Posthausen, nachdem sie mit Klassenlehrerin Doris Benger-von Ahnen (2.v.l.) sowie den Landfrauen Rika Westphal (5.v.l.) und Silke Bockelmann (rechts) eine gesunde Mahlzeit zubereitet haben. Wolfgang Götz, Vorsitzender des Lions-Hilfswerks, und Lions-Präsident Geert Mehlhop (3. und 4.v.l.) übergaben eine Spende für neue Küchengeräte, die Schulleiterin Sabine Göricke (links) sowie Christine Tewes (3.v.r.) und Annameta Rippich vom Förderverein Neua (2.v.r.), entgegennahmen. © Duncan

Posthausen - Da wurde der Esslöffel plötzlich zum Ei – und das Rezept notgedrungen abgewandelt. Offenbar hatten sich einige Zweitklässler an der Grundschule Posthausen das erste Mal an einem Kochrezept versucht und konnten dementsprechend die Abkürzung „EL“ nicht einordnen. Mit dem Ergebnis, dass, statt zweier Esslöffel Mehl, zwei Eier in der Rührschüssel landeten.