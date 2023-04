Posthausener leiden unter Lkw-Lärm und Erschütterungen

Von: Anne Leipold

Auf ihre Petition LKW-stoppen.de machen Jessica und Marlon Gerdts aufmerksam. © Leipold

Posthausen – Wenn an Holger Böschens Gebäude in Wümmingen die 40-Tonner vorbeifahren, erzittern die Styroporplatten in der abgehängten Decke und schwappt der Kaffee über den Tassenrand. Der Giebel neigt sich durch die Dauerverkehrsbelastung bereits nach außen. „Es ist alles in Bewegung“, beschreibt der Inhaber der Tischlerei, die direkt an der Kreuzung L 155/Bremer Damm liegt.

Täglich rauschen etwa 12 000 Fahrzeuge über die Landesstraße 155, die dringend saniert werden müsste. Das war für dieses Jahr vorgesehen, hatte die Landesverkehrsbehörde vergangenes Jahr dem CDU-Landtagsabgeordneten Eike Holsten auf dessen Nachfrage noch versichert. Doch vor einigen Wochen dann die überraschende Nachricht: Das Land kürzt die Mittel – statt 120 Millionen Euro stehen Holsten zufolge nur noch 80 Millionen Euro für den Bereich zur Verfügung, dem die Sanierungsmaßnahme L 155 zugeordnet ist und die nun vom Tisch ist. Die Versackungen und andere Schäden an der Fahrbahn bleiben also.

„Es geht nicht nur um die kaputte Straße, sondern auch darum, dass die Menschen gesundheitlichen Schaden erleiden und es an die Substanz der Häuser geht“, erklärt Posthausens Ortsbürgermeister Reiner Sterna bei einem Vor-Ort-Termin an der Kreuzung L 155/Bremer Damm. Die Verformungen der Fahrbahn verursachen nach seinen Worten Schwingungen, die sich auf angrenzende Gebäude übertragen und sie beschädigen. Selbst aus dem Neubaugebiet erreichen Sterna Klagen über Risse an den Häusern. Die Verformungen seien aber auch Ursache des Verkehrslärms, der eine Unterhaltung an der Straße kaum möglich mache, so Sterna. Böschen hat seine Büroarbeitsplätze deswegen in den hinteren Teil seiner Tischlerei verlegt.

Die Anwohner Jessica und Marlon Gerdts haben inzwischen eine Mauer um ihr Grundstück gezogen, damit sie ihren Garten wieder für ein Beisammensitzen nutzen können: „Das macht den Lärm erträglicher.“ Vorher sei eine Unterhaltung im Freien nicht möglich gewesen, erzählen sie. Ihre Nachbarn hätten sich in den Innenhof zurückgezogen – die Terrasse bleibe wegen des Verkehrslärms ungenutzt.

„Die persönliche Belastung ist erheblich“, sagt Jessica Gerdts. Sie und ihr Mann fordern deshalb Maßnahmen, damit der Schwerlastverkehr die L 155 nicht mehr als Abkürzung zwischen den Autobahnen 1 und 27 und den entsprechenden Anschlussstellen Posthausen und Langwedel nutzen kann. „Das würde die Anwohner zumindest ein Stück weit entlasten“, sagt Jessica Gerdts. Ihr Mann vermutet, dass damit 80 Prozent des Güterverkehrs auf der Landesstraße vermieden würden. Der Lieferverkehr etwa zu Dodenhof sei natürlich ausgenommen.

Sie haben im März eine Petition gestartet, machen mit Schildern auf ihre Aktion aufmerksam und wollen ihre Forderung als Antrag an den Landkreis stellen. Knapp 100 von 330 Unterschriften fehlen noch für das Quorum, mit dem eine öffentliche Anhörung erreicht werden kann. In den Kommentaren spiegelt sich wider, was auch vor Ort angesprochen wird: Zu viel Verkehr, zu viel Lärm, zu schlechte Straßen. Auch sorgen sie sich um die Sicherheit der Kinder, deren Schulweg entlang der stark befahrenen Straße führt.

Oft brettert der Verkehr deutlich schneller als mit den erlaubten 50 Stundenkilometern über die Kreuzung in Wümmingen, wo das Stoppschild zudem oft ignoriert werde, berichten die Anwohner vor Ort. Seit 20 Jahren schon kämpft Böschen um eine Vollampelanlage. Allerdings würde die Maßnahme 400 000 Euro kosten, die momentan keiner bezahlen könne, ergänzt Sterna, der zumindest über die Vorschaltanlage froh ist, die den Verkehr nun geordneter regele.

Auch Sterna sieht, dass zu viele 40-Tonner die Straße nutzen, „um die Maut und etwa 15 Minuten Fahrzeit zu sparen, wenn sie das Bremer Kreuz umfahren“, so wie es ein Lastwagenfahrer dem Posthausener Ortsbürgermeister mal geschildert hat.

Der Landtagsabgeordnete Holsten will mit einem Antrag zum Nachtragshaushalt die Aufstockung der Landesmittel für den Maßnahmenbereich, in den die Sanierung der L 155 fällt, fordern. Allerdings seien seine Hoffnungen gering, zumal sich der Landkreis Verden nicht einmal darauf festlegen wolle, dass die Landesstraße im kommenden Jahr saniert werde. „Wir wissen noch nicht einmal, wann die Maßnahme überhaupt umgesetzt wird“, sagt Eike Holsten. Aber: „Wir sind jetzt in Hannover am lautesten“, kündigt der Parlamentarier an.

Posthausens Ortsbürgermeister Reiner Sterna (rechts) hat zum Vor-Ort-Termin an die Kreuzung L 155/Bremer Damm geladen, um dem CDU-Landtagsabgeordneten Eike Holsten (Mitte) gemeinsam mit Anwohnern wie Holger Böschen (links) die belastende Situation aufgrund der Fahrbahnschäden auf der Landesstraße zu zeigen. © Leipold