A1: Mann stirbt bei schwerem Autounfall

Posthausen - Ein Mann ist bei einem Unfall auf der Autobahn 1 nahe Posthausen gestorben. Drei weitere Männer erlitten lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Am Freitagmorgen hatte ein Lastwagen aus Finnland kurz nach 7.30 Uhr kurz hinter der Abfahrt Posthausen in Fahrtrichtung Bremen einen Reifenplatzer und rollte auf den Seitenstreifen. Ein Wagen mit vier jungen Männern aus Schweden kam aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den stehenden Lastwagen.

Die Männer wurden in dem völlig zerstörten BMW eingeklemmt. Für einen 24j Jahre alten Beifahrer, der hinten rechts saß, kam nach Polizeiangaben jede Hilfe zu spät. Die anderen Fahrzeuginsassen wurden nach und nach von der eingesetzten Feuerwehr Ottersberg aus dem WWrack befreit und mit Hubschrauber und Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Für die Männer, die alle im Alter von Mitte 20 sind, besteht derzeit noch Lebensgefahr, teilt ein Polizeisprecher am Freitagnachmittag mit.

Die Polizei setzte bei der Unfallaufnahme ein spezielles Messverfahren ein. Zeitweise war die A1 zwischen Posthausen und Oyten in beide Richtungen gesperrt. Die Fahrbahn in Richtung Bremen wurde erst in den Mittagsstunden wieder freigegeben.

Polizei vertreibt Gaffer

Nach einem so schlimmen Unfall scheint es unglaublich, doch die "BremenReporter" haben auf ihrer Facebookseite ein kurzes Video veröffentlicht, auf dem zu sehen ist, wie Polizisten einen Gaffer vertreiben. Der Autofahrer hatte tatsächlich auf der Autobahn angehalten - nur um ein Foto zu schießen.

jom

Rubriklistenbild: © Moorschlatt