Posthausen begrüßt den neuen Pastor

Hartwig Claus wird am Sonntag in der Lukas-Kirche in sein Amt als Posthausener Gemeindepastor eingeführt und für seine neue Aufgabe gesegnet.

Posthausen – Für seine erste Pfarrstelle hatte sich Hartwig Claus während der Ausbildung gewünscht, „dass die Entfernung zu meinem jetzigen Zuhause in Ottersberg nicht zu groß sein wird“. Das hat sich bestens gefügt. In direkter Nachbarschaft in Posthausen wartet man schon seit Herbst 2021 auf einen neuen Pastor – da kommt Hartwig Claus genau richtig, und er kommt gerne: „Zur beiderseitigen Freude“, so Claus, hat er Anfang dieses Monats das lange vakante Pfarramt in der evangelischen Lukas-Kirchengemeinde angetreten. In einem Festgottesdienst am Sonntagnachmittag wird der 58-Jährige als Pastor gesegnet und offiziell in sein Amt eingeführt.

Mit der Ordination durch den Regionalbischof Dr. Hans Christian Brandy darf Hartwig Claus sich ab Sonntag offiziell Pastor nennen. Bislang firmiert er noch als Pfarrverwalter: Mit dieser Dienstbezeichnung schloss Claus vor Kurzem seine einjährige kircheninterne Fortbildung für Aufgaben im Pfarramt ab.

Neu in der kirchlichen Arbeit ist der studierte Religionspädagoge und ausgebildete Diakon keineswegs: 18 Jahre lang war der gebürtige Blenderaner bis 2009 als Diakon der Ottersberger Kirchengemeinde für die Kinder- und Jugendarbeit zuständig. Nach seinem Weggang leitete er zwölf Jahre lang den Sozialen Dienst in einer Pflegeeinrichtung der Johanniter Seniorenhäuser GmbH in Bremen und trug Verantwortung für ein angegliedertes Kulturzentrum für ältere Menschen. Nun wandte sich Claus wieder der kirchlichen Gemeindearbeit zu und qualifizierte sich per Quereinstieg zum Pastor – jede Menge Lebens- und vielfältige Berufserfahrung im Gepäck.

In einem Alter, in dem sich andere für ihre Rentenpunkte zu interessieren beginnen, wechselt der 58-Jährige hoch motiviert noch mal den Beruf. Jede Predigt, jedes Trauergespräch, jeder kirchliche Feiertag – „als Pastor ist alles für mich das erste Mal“. Und „wie bei jedem Anfang bin ich dabei noch einmal richtig aufgeregt“, sagt Claus. Als Berufsanfänger im Probedienst bekommt er mehr Zeit für seine Aufgaben eingeräumt, sodass die halbe Posthausener Pfarrstelle zunächst wieder auf eine Dreiviertelstelle aufgestockt wurde, auch mithilfe des Fördervereins.

Mit einer Viertelstelle ist Claus zudem als Krankenhausseelsorger in der Achimer Klinik im Einsatz. So kommt er insgesamt auf eine – in kleinen Kirchengemeinden längst nicht mehr selbstverständliche – volle Pastorenstelle, „von der man auch leben kann“.

Den Pfarrdienst in der Lukas-Kirchengemeinde empfindet Claus als „neue spannende Station auf meinem persönlichen Pilgerweg des Lebens“. In den vergangenen Monaten hat er die Gemeinde schon etwas kennengelernt, denn den praktischen Teil seiner Qualifizierung absolvierte er sozusagen zu Hause bei der damaligen Ottersberger Pastorin Wiebke Ridderskamp, die zugleich Vakanzvertreterin in Posthausen war. Im April leitete Caus schon den Konfirmationsgottesdienst in der Lukaskirche und traute das erste Hochzeitspaar seiner Pastorenlaufbahn. Inzwischen hat er bereits vier Trauungen und eine Beerdigung gemeistert.

Am meisten freue er sich, als Gemeindepastor gleichermaßen mit Jung und Alt zu tun zu haben, sagt Claus. Also Menschen vom Kindes- bis zum Seniorenalter zu begleiten. Bei seinen vorherigen beruflichen Stationen hatte er sich entweder auf die eine oder die andere Personengruppe konzentriert. Einen Schwerpunkt wolle er auf die Seelsorge legen, ergänzt der neue Pastor. Menschen in Lebenskrisen zu stützen und zu stärken, sieht Claus als eine wesentliche Aufgabe.

In der Gemeindearbeit will er neue Wege ausloten, „wie wir das Evangelium unters Volk bekommen können“. „Was nährt Geist und Seele, was tut uns gut, welche Formen wollen wir als Gemeinde leben?“ – das will Claus zusammen mit den Menschen vor Ort überlegen. Für frische Ideen sei er offen: „Ich bin neugierig und höre zu.“

Akzente will Claus bei der Gestaltung von Gottesdiensten setzen, die er gerne als fröhliches Zusammenkommen auf Höfen und in Gärten der Moordörfer feiern möchte. Ein erster Gartengottesdienst mit einer Tasse Kaffee zum Abschluss sei bereits gut angekommen, berichtet Claus. Da er von Haus aus Plattdeutsch spricht, plant er auch Andachten op Platt. Auch werden Kirchenbesucher feststellen, dass der neue Pastor gern Gitarre spielt und leidenschaftlich gern singt: „Da müssen alle durch“, sagt Claus lachend.

Wohnen bleibt er mit seiner Frau – die beiden haben zwei erwachsene Kinder – in Ottersberg-Bahnhof, nur fünf Kilometer von der Lukaskirche entfernt. In der Regel ist der Pastor in Posthausen zu den Öffnungszeiten im Pfarrbüro anzutreffen, alles Weitere soll und wird sich finden.

„Privat jogge ich gerne durch das Ottersberger Moor, meine Frau und ich tanzen leidenschaftlich gerne und im Winter fahre ich auch einmal Ski“, erzählt Claus über sich. Und: „Seit mehr als zehn Jahren spiele ich Improvisationstheater in einer Bremer Theatergruppe.“