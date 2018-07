Vom Pferdezuchthof bis ins Esszimmer der Bienen

Warum Blühstreifen für Bienen so wichtig sind und welchen Nutzen die Landwirtschaft davon hat, erklärte Imker Heinrich Kersten (links) den 90 Feldrundfahrern aus dem Hellweger Moor an Mattfelds Ackerrand am Ueserdicken.

Posthausen / Bassen - Von Petra Holthusen. Was macht eigentlich mein Nachbar auf seinem großen Hof und was passiert auf den Feldern ringsum? Wer als Nicht-Landwirt Antworten darauf haben möchte, ist bei Wolfgang Behling immer an der richtigen Adresse.

Der Landwirt, der viele Jahre einen Milchviehbetrieb in Hintzendorf-Stellenfelde bewirtschaftete, versteht sich als Mittler zwischen Berufskollegen und Verbrauchern, als Förderer von gegenseitigem Interesse, Wissen und Verständnis. Auch unter diesem Gedanken organisiert Behling als Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Vereins Hellweger Moor in Posthausen alle zwei Jahre eine große Feldrundfahrt.

Die stand am Freitagabend wieder an. Rund 90 Interessierte, Landwirte und Nicht-Landwirte, Familien mit Kind und Kegel, verteilten sich auf vier hinter Trecker gespannte Wagen und gingen auf Tour.

Die führte diesmal vom Hof von Hermann und Inge Gerken in Giers-Schanzendorf durch Feld und Flur und das Ueser Moor in Richtung Bassen. Erster großer Haltepunkt war das Gestüt Hollen, ein Pferdezucht- und Ausbildungsbetrieb mit 40 Hektar Grünland und rund 20 Stuten, deren Fohlen vermarktet werden. Und das erfolgreich, wie Gestütsverwalter Günther Friemel der großen Besuchergruppe erläuterte. Der junge Betrieb trage sich bereits, so wie vom Eigentümer geplant und gefordert.

Der Zuchthof Hollen gehört dem südafrikanischen Ehepaar Vanessa und Ian Callender. Callender ist einer der größten Kartoffelanbauer in Südafrika und auch Pferdezüchter. Die Ausdehnung seines agrarwirtschaftlichen Investments nach Europa realisierte er 2015 im Bassener Ortsteil Hollen. Eine spannende Geschichte – die auch sogleich Behlings Zeitplan für die Feldrundfahrt ins Trudeln brachte: „Die Leute hatten einfach so viele Fragen...“

Imkermischung an Mattfelds Ackerrand

Durchs Wasserschutzgebiet und am Achimer Golfplatz vorbei zuckelte der Trecker-Treck weiter zu den Flächen des Bassener Landwirts Carsten Mattfeld am Ueserdicken. Hier hat Mattfeld an Ackerrändern zwei Blühstreifen mit der „Verdener Imkermischung“ eingesät, und hier wartete mit näheren Erklärungen Imker Heinrich Kersten auf die Feldrundfahrer.

Kersten hat die „Verdener Imkermischung“ vor einigen Jahren zusammen mit einem regionalen Saatguthersteller und der Landberatung entwickelt – ausgehend von der Frage: „Was muss ich im Blühstreifen aussäen, damit immer mindestens zwei Pflanzen parallel von Juni bis in den Spätherbst blühen?“ Das erklärte Ziel: eine durchgängige Versorgung mit Pollen und Nektar für Honig- und Wildbienen, für Hummeln und andere Insekten. „Damit sie nicht hungern müssen, wenn auf den Feldern Ebbe ist“, wie Kersten anschaulich erklärte. Auf die Bienen gilt es besonders aufzupassen: Sie gelten als das drittwichtigste Nutztier – etwa 80 Prozent der heimischen Nutz- und Wildpflanzen sind auf die Honigbienen als Bestäuber angewiesen.

Den volkswirtschaftlichen Nutzen ihrer Bestäubungsleistung beziffert der Deutsche Imkerbund auf rund zwei Milliarden Euro jährlich. Nutzen und Schutzbedarf der Bienen in den Köpfen zu verankern, hat sich Imker Heinrich Kersten zur Aufgabe gemacht, und dafür sucht er kontinuierlich den Dialog mit den Landwirten: „Mein Ziel ist es, die Win-Win-Konstellation Landwirtschaft und Imkerei zu fördern, mit gegenseitigem Verständnis füreinander und zum Wohle der Bienen, Wildbienen, Hummeln und anderen Insekten.“

Zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt sich seine „Verdener Imkermischung“ mit einem Dutzend verschiedener Saaten, darunter Kleesorten, Ölfrüchte und Sonnenblumen. „Weil es nur zusammen geht“, begeistert Kersten immer mehr Landwirte für die Anlage von Ackerrandblühstreifen und die Aussaat der Imkermischung: Waren es zu Anfang 140 Hektar, so sind es dieses Jahr kreisweit schon rund 270 Hektar Fläche, auf denen die „Verdener Imkermischung“ ausgesät wurde.

Trockenschäden auf den Feldern gesehen

Zurück auf dem Hof Gerken in Giers-Schanzendorf, wurde der große Grill angeworfen, und zu Bratwurst und Salaten gesellten sich noch weitere Gäste zu den Feldfahrern. Die laue Sommernacht wurde bis in die Morgenstunden für Geselligkeit genutzt: „Es gab viel zu erzählen“, so Behling. Großes Thema bei den Landwirten: die anhaltende Trockenheit. Die Gerste-Ernte sei um die Hälfte geringer ausgefallen als normal, berichteten die Bauern, und auch „unterwegs haben wir viele Trockenschäden auf den Feldern gesehen“, schilderte Behling. Das Futter für den nächsten Winter werde schon knapp, hier könnte ein „schöner Landregen“ noch helfen. Die Schäden im Getreideanbau seien jedoch schon nicht mehr reparabel.