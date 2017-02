Otterberg - Poppig-farbiger Lichtblick im Ottersberger Bahnhofstunnel – und eine klare Botschaft dazu: „Against Racism“ (gegen Rassismus) richtet sich das Graffito, das eine Zehntklässlerin der Ottersberger Waldorfschule in mehrtägiger Arbeit an die gekachelte Tunnelwand gesprüht hat.

Das moderne Kunstwerk ist der praktische Teil einer sogenannten Quartalsarbeit der Waldorfschülerin, die namentlich nicht in Erscheinung treten möchte. Ihr Konzept für das Graffito hatte sie der Gemeinde Ottersberg vorgelegt, die der Kunstaktion an ihrem Bauobjekt zustimmte. Denn: „Es kann ja nur besser werden mit dem Tunnel“, fasst Vize-Verwaltungschef Jürgen Buthmann-von Schwartz den Tenor im Rathaus zusammen. Wie es Bahnhofsunterführungen so an sich haben, ist auch der Ottersberger Fußgängertunnel, der von der Verdener Straße unter den Gleisanlagen hindurch zum Bahnhof führt, ein ewiges Sorgenkind.

Immer wieder machen der Gemeinde illegale Schmierereien an den Wänden zu schaffen, und überhaupt hat an dem rund 150 Meter langen Bauwerk der Zahn der Zeit kräftig genagt. „Wir überlegen, insgesamt an der Optik etwas zu verbessern“, so Buthmann-von Schwartz. Zum Beispiel könnte das Mittelgeländer, das Fußgänger und Radfahrer trennen soll, abgebaut werden, um auf dem langen Stück optisch den Eindruck von mehr Weite zu vermitteln. Zumal in einem Tunnel wie diesem das subjektive Sicherheitsempfinden immer so eine Sache ist. Auch an der Beleuchtung wären Neuerungen fällig. Dieses Thema wird den Ottersberger Ortsrat demnächst beschäftigen. pee