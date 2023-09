Schritt in die Sichtbarkeit: Politik-AG will Forum für Kinder und Jugendliche sein

Von: Nina Baucke

Nadine Balke (v.l.) und Yvonne Howe sowie Tessa Reinke (r.) wollen mit den Schülern zusammen den Flecken Ottersberg gestalten. © Baucke

Mit einer Politik-AG wollen die Wümmeschule und das Juku in Ottersberg Kinder und Jugendlichen ein Forum bieten.

Ottersberg – Bushaltestellen, Blaualgen im Otterstedter See, die Drogenszene in Ottersberg: Es gibt einige Themen, die die Kinder und Jugendlichen im Flecken Ottersberg bewegen. Schon vor wenigen Monaten hatte eine Jugendversammlung, initiiert vom Jugendkulturhaus (Juku), diese Themen zusammengetragen. Hinschauen, Anliegen formulieren, etwas in Bewegung setzen – das wollen die jungen Menschen im Flecken jetzt noch intensiver voranbringen. Der nächste Schritt: Seit diesem Schuljahr gibt es eine Politik-AG an der Wümmeschule, die aus dieser Initiative hervorgegangen ist und die in Zusammenarbeit mit dem Juku auch Schülern des Gymnasiums und der Freien Rudolf-Steiner-Schule offen stehen soll.

„Es ist wichtig, junge Menschen ernst zu nehmen“, betont Tessa Reinke vom Juku. „Jeder hat ein Recht auf seine Meinung, hat das Recht, gehört und gesehen zu werden.“ Mit diesem Anliegen war bereits die Jugendversammlung an den Start gegangen. „Der Grundgedanke war, ein Kinder- und Jugendparlament zu gründen, davon sind wir allerdings wieder abgerückt“, so Reinke. Denn die Krux bei der Sache: „Wir bieten hier offene Angebote, manche Jugendlichen kommen regelmäßig, andere sporadisch – daher haben wir hier eine hohe Fluktuation.“ Dem Team vom Juku war daher wichtig: Im Stil der offenen Angebote auch die politische Komponente offen zu gestalten. Daher bleibt es bei den Jugendversammlungen, diese werden allerdings in der jetzt ins Leben gerufenen Politik-AG organisiert. Dafür haben Reinke und ihre Kollegin Nadine Balke die Wümmeschule mit ins Boot holen können.

Juku als Raum der Begegnung

„Ich fand die Idee von Tessa super“, betont Yvonne Howe, Lehrerin für Naturwissenschaften an der Wümmeschule. „Die Schülervertretung hat sich ja ohnehin schon immer sehr für die Gestaltung des Schullebens stark gemacht“, so die Pädagogin. „Jetzt gehen wir halt über den Schulhof hinaus in die Gemeinde.“

Künftig soll die AG einmal die Woche im Juku zusammenkommen, neben dem festen Kern der Wümmeschule sind auch die Schüler des Gymnasiums und der Freien Rudolf-Steiner-Schule willkommen. „Es soll ein offener Treffpunkt innerhalb der Schulzeiten sein – und wir bieten hier bei uns diesen Raum der Begegnung“, sagt Reinke. Einer der Schüler ist Elias Eggert, Zehntklässler an der Wümmeschule: „Wir können uns hier dafür einsetzen, was an den Schulen passiert“, erklärt der 16-Jährige sein Interesse an der AG.

Die Jugendlichen sehen so, dass sie etwas bewegen und umsetzen können.

Wie schon bei der ersten Jugendversammlung überlegen das Team vom Juku zusammen mit Howe, mit Umfragen den Jugendlichen weiter auf den Zahn zu fühlen: Was wünschen sie sich, was beschäftigt sie, was sehen sie kritisch? „Dann können wir die Themen finden, die wir dann in der Politik voranbringen wollen“, so Reinke. Schon die erste Umfrage hatte Erfolgserlebnisse in sich geborgen, „denn so wissen wir, welche Themen den Kindern und Jugendlichen hier im Flecken wichtig sind.“

Aber auch, wenn für die Jugendarbeit von der Lokalpolitik Gelder bewilligt werden, sollen AG und die Jugendversammlung an der Entscheidung über die Verwendung das letzte Wort haben und auch selbst Ideen einbringen. „Die Jugendlichen sehen so, dass sie etwas bewegen und umsetzen können“, so Reinke.

Verantwortung übernehmen

Nächster Schritt ist die kommende Jugendversammlung am 24. November von 16 bis 19 Uhr im Ottersberger Rathaus: „Das Ziel an diesem Termin ist die Begegnung zwischen den Jugendlichen und den Mitgliedern des Rats und der einzelnen Ortsräte“, erklärt Reinke. „Natürlich ist es unser großer Wunsch, dass dann von den Erwachsenen so viele wie möglich da sind.“ Danach soll darauf aufgebaut werden und die AG als eine Konstante etabliert werden, die sich dann auch an der lokalen Politik beteiligt.

„Es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche auch Verantwortung für andere Kinder und Jugendliche übernehmen“, so Reinke. Sie ist in Richtung der Jugendlichen überzeugt: „Ihr seid die Zukunft, und ihr könnt uns auch viel beibringen.“