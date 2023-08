Planungsbüro legt Untersuchung über mögliche Gewerbefläche in Posthausen vor

Von: Nina Baucke

Die Wiesenlandschaft an der L155 zwischen „Dodenhof“ und der Tierklinik in Posthausen könnte zu einem weiteren Gewerbegebiet werden. © Baucke

In Posthausen könnte ein weiteres Gewerbegebiet entstehen. Der Ortsrat sowie der Bauausschuss erhielten einen Einblick in Planungen.

Posthausen – Noch ist das Gelände südlich der Tierklinik und nördlich des Einkaufszentrums Dodenhof in Posthausen eine von Moorgräben durchzogene Wiesenlandschaft mit Bäumen. Das könnte sich ändern, denn aus der rund 17,3 Hektar großen Fläche westlich der L 155 könnte ein weiteres Gewerbegebiet für die Gemeinde werden. Eine entsprechende Planung bekamen der Ortsrat Posthausens sowie der Ausschuss für Bau, Planung und Gebäudemanagement des Fleckens Ottersberg in einer gemeinsamen Sitzung am Mittwoch vorgelegt. Und da wurde deutlich: Neben Wohlwollen seitens des Ortsrates birgt das Vorhaben noch einiges an Diskussionspotenzial.

Grundsätzlich ist das Thema, in Posthausen weitere Gewerbeflächen auszuweisen, nicht neu: „Das beschäftigt uns schon lange“, erklärte Ortsbürgermeister Reiner Sterna (CDU). Seit 2013, damals hatte der Ortsrat einen entsprechenden Antrag auf dem Tisch gehabt, 2014 erfolgte dann der Aufstellungsbeschluss für die Änderung des Flächennutzungsplanes, und die Untersuchung des Bereichs kam in Gang. „Wir nutzen die Nähe zur Autobahn zu wenig“, begründete Sterna am Mittwochabend das Ansinnen. „Obwohl wir natürlich gerne noch weiter an der A1 gewesen wären.“

Bedarf an Gewerbeflächen ist da

Bislang ist die Fläche, deren Untersuchung nun vorliegt, in landwirtschaftlicher Nutzung, ein südwestlicher Teil hat aus landschaftlicher Sicht eine hochwertigere Struktur, wie Thomas Aufleger, Geschäftsführer des beauftragten NWP-Planungsbüros aus Oldenburg, den Ortsrats- und Ausschussmitgliedern erläuterte. Über den Bereich verläuft zudem eine 110-kV-Freileitung. Landkreisseitig, so stellte es Aufleger dar, sei eine Erschließung des Bereichs als Gewerbegebiet kein Problem, „er gewichtet die gewerbliche Entwicklung höher“, so der Planer.

Der Bedarf an Gewerbeflächen ist zumindest da, so ein Ergebnis der Untersuchung. Unter anderem könnte dort im südlichen Teil eine große Lagerhalle für „Dodenhof“ entstehen, ein verkehrstechnischer Anschluss vom Bestandsgelände hin zu der potenziellen Halle mit einer Höhe von maximal 15 Metern sei ohnehin schon vor Jahren bereits planungsrechtlich gesichert worden, erläuterte Aufleger. Weitere Bereiche der Fläche könnten für andere gewerbliche Einrichtungen sowie für die Freizeitnutzung bereitgestellt werden und böten Ansiedlungsmöglichkeiten für Dienstleister – vor allem für bereits ortsansässige Firmen, die sich verlagern wollen.

Klar, wir brauchen das Gewerbegebiet, aber wir müssen da sehenden Auges reingehen.

Entscheidend für die Planung: „Wir sehen dort nicht ein einziges großes Baufeld vor“, machte Aufleger deutlich. „Es geht hier mehr um eine kleinteilige Struktur.“ Demenstprechend soll es grüne Bereiche zwischen den einzelnen Baufeldern geben. Auch das bereits bestehende Biotop im südwestlichen Teil soll nicht gewerblich genutzt, sondern im aktuellen Zustand erhalten bleiben. Zudem will die Gemeinde Kompensationsmaßnahmen im Kibitzmoor vornehmen. „Das macht auf mich eher den Eindruck eines Gewerbeparks und keines Gewerbegebiets“, bemerkte Sterna.

Wieviel der neue Gewerbebereich den Flecken kosten wird, blieb an diesem Abend allerdings schwammig: „Wir sind da relativ entspannt“, ließ Bürgermeister Tim Willy Weber auf Nachfrage von Ausschussmitglied Annegret Reysen (SPD) vernehmen. So trage die Hauptlast der Investor, zudem gebe es eine Refinanzierung. Aber auch Fraktionskollegin Petra Ruers zeigte sich skeptisch: „Wir haben das 2014 auf den Weg gebracht, aber seitdem hat sich vieles geändert. Von daher wäre eine ungefähre Hausnummer schön. Klar, wir brauchen das Gewerbegebiet, aber wir müssen da sehenden Auges reingehen.“

Forderung nach Rücksicht

Doch Grauzonen bleiben: Mit einbezogen in den Maßnahmenbereich ist auch die L 155, denn für eine Zufahrt von dort in das Gebiet ist eine Linksabbiegerspur nötig. „Aber da das eine Landesstraße ist, können wir das nicht einfach machen“, so Reysen.

Aus der Perspektive einerPosthausenerin hat das geplante Verkehrskonzept weitere Haken: „Für uns Anwohner ist das eine Katastrophe. Und wenn dann mal die Autobahn zu ist, weiß ich nicht, was dann passiert.“ Sie würde sich mehr Rücksicht auf die Belange der Anwohner wünschen, stattdessen drohe ihnen nun eine Gebäudewand vor dem Fenster. „Das kann es doch auch nicht sein.“ Sternas Einschätzung, der Fahrzeugverkehr werde durch das neue Gewerbegebiet nicht sonderlich zunehmen, quittierten die Anwohner skeptisch.

Der Flecken will nun frühzeitig in die Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung gehen, wie Bauamtsleiter Ralf Schack erklärte. „Das wollen wir nun auf den Weg bringen, um ein Bild davon zu bekommen, wo wir eventuell Dinge nicht erkannt haben.“