Pfadfinder der Liebe in Aktion

Ottersberg - Sich gemütlich berieseln lassen war nicht angesagt: Auf den Spielplan im Ottersberger Schützenhaus Kreuzbuchen hatte der Kulturverein KuKuC für Samstag das Bremer Improtheater gesetzt – und dem eilt der Ruf von unkonventioneller Bühnenpräsentation voraus wie ein mittlerer Orkan.

Nicole Erichsen und Gunter Lösel hatten sich aus ihrem Repertoire das Stück „Stupid Lovers“ ausgesucht, um dem Publikum eine rasante Abfolge von spontanem Bühnengeschehen zu bieten. Zunächst bahnten sich die beiden mit einer Reihe von innovativen Beziehungsratgebern einen Weg durch das Bermudadreieck der Liebe – mit dem Ziel, in 30 Tagen zum Traumpaar zu werden. Dazu gehörten Lebensweisheiten und alles, was ein Mann wissen muss, um bestehen zu können, denn eigentlich sei ein Mann ein Fehlgriff der Natur, war zu hören. In einem Schlagabtausch sprachen sich die „Stupid Lovers“ für eine offene Ehe aus und lieferten einen Leitfaden für eine ganz neue Art der Monogamie. Als beide ihr Publikum so richtig aufgeheizt hatten, begann das eigentliche Improtheater zu greifen: Es wurden Begriffe in den Raum gestellt, wie zufällig erfunden, und das Publikum spann den Faden weiter und lieferte die Steilvorlagen für ein Stück, das es so in dieser Form vorher noch nicht gegeben hatte. Ohne Bühnenbild, ohne Regievorgabe und ohne festgeschriebenen Inhalt entwickelte sich eine Szenerie mit witzigen Dialogen, die sich zu einer Geschichte weiterspann.

Eine Frauenfigur wurde erfunden, sie wurde Henriette Kleinschmidt benannt; geschieden, Tänzerin, auf der Suche nach dem neuen Mann, lebt sie in einer WG mit zwei Männern. Henriette hasst es, wenn Männer flüstern, dafür geht sie gerne in die gemischte Sauna. Dort trifft sie Henry, die Ähnlichkeit des Vornamens ist reiner Zufall. Vorsichtig beäugen sie einander, beginnen ein schüchternes Gespräch, versichern sich gegenseitig, dass dies keine Anmache sein soll, aber dennoch das Bedürfnis des Kennenlernens spiegelt. Das Publikum amüsierte sich, als die Schauspieler Dialoge wie Perlen auf eine Schnur reihten und Szenen spielten, die sich wie aus dem Nichts auftaten.

Eine weitere Geschichte, die ebenfalls zu Beginn nur aus ein paar Worten aus dem Publikum bestanden hatte, spielte in einem winzigen Zimmer im ausgebauten Dachgeschoss eines Bauernhauses mit Blick über eine weite Wiesenlandschaft. Nicole Erichsen spielte einen Kerl mit Namen Ziege, Gunter Lösel hieß Victor Kaiser. Diese Improvisation lebte von Nonsens, der die Lachmuskeln des Publikums enorm strapazierte. Später kam wiederum Henriette ins Spiel, die jemanden suchte, dem sie ihre Geheimnisse und Sorgen anvertrauen konnte. Frage ans Publikum: „Wem vertraut sie alles an?“ Na klar, ihrer Oma. Und schon entstand wie von Zauberhand ein unsichtbares Bühnenbild mit Lehnstuhl, vergilbter Blumentapete, alten Fotografien und Häkeldeckchen auf Gelsenkirchener Barock. Gunter Lösel gab die Oma, die, schon etwas schwerhörig, ihr Alter mit 78 statt 87 angab, sich aber durchaus für die Geheimnisse ihrer Enkelin interessierte.

Die spontan erfundenen Stücke wechselten zwischen Komödie und Tragödie, zwischen zartbitterer Romantik und Beziehungschaos und zeigten ein Format voller Frische und Charme. kr