Ottersberg / Oyten / Achim - Von Lisa Duncan. Mit einem Förderbescheid in Höhe von knapp 120 000 Euro des Amtes für regionale Landesentwicklung Lüneburg in der Tasche (wir berichteten), wollen die Kommunen Achim, Oyten und Ottersberg nun gemeinsam etwas bewegen. Ziel der „A zwei O Mobilitätsregion“ ist es, sogenannte Mobilitäts-Hubs als Umsteige- oder Treffpunkte zu bauen. „Wir wollen die Region unter anderem für Pendler so attraktiv gestalten, dass sie aufs Fahrrad umsteigen“, sagt Stefanie Schleef von der Abteilung Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung Achim, die das interkommunale Projekt initiiert hat.

Im März dieses Jahr habe das zwölfköpfige, 2011 gegründete Gremium „A zwei O“, bestehend aus drei Bürgermeistern und je drei Ratsmitgliedern, einen gemeinsamen Nenner für die drei Kommunen gesucht. So sei man auf die Idee gekommen, „für die gesamte Region ein einheitliches Mobilitätssystem“ zu schaffen – gewissermaßen Pendeln für Fortgeschrittene.

An digitalen Mobilitätssäulen soll man Akkus von Pedelecs oder E-Rädern aufladen und Informationen über Gastronomie oder öffentliche Einrichtungen, abrufen können. Zwischen vier und 20 solcher Mobilitäts-Hubs seien möglich. Die Stelen sollen ihren Strom aus regenerativen Energiequellen beziehen. Zunächst sollen Infos über eine digitale Plattform zugänglich sein. Später könne auch eine App entwickelt werden, „die für Nicht-Smartphone-Besitzer auch auf einem Chip hinterlegt werden kann“, so Schleef. Des Weiteren sollen die „Hubs“ mit abschließbaren Rad-Abstellplätzen ausgestatttet werden, die sich auch vorab buchen lassen. Denkbar sei zum Beispiel ein „Radhaus“, heißt: ein vollautomatisiertes, mehrstöckiges Fahrradparkhaus mit Lift und Codierungssystem. Ergänzt werden könne dies noch durch „Regiomaten“, an denen Nutzer regionale Produkte (Eier, Milch) einkaufen können. Zudem seien Fahrradreparatur-Einrichtungen angedacht, an denen man sich auf Wunsch mit einem nahe gelegenen Fahrradladen verbinden lassen kann. Ebenfalls in Planung sei eine Kombination mit Car- und Bike-Sharing-Angeboten. Eine weitere Idee: Ein Boni-System für den öffentlichen Personennahverkehr, in dem Vielfahrer Bonusmeilen gutgeschrieben bekommen.

Drei Zielgruppen hat die „A zwei O Mobilitätsregion“ im Blick: Pendler, Touristen sowie Unternehmen und deren Mitarbeiter. „Langfristig geht es uns darum, Verkehrsströme zu lenken. Das ist sinnvoll vor dem Hintergrund des Klimaschutzes und der Reduzierung von Staus“, erläutert Schleef.

Die „A zwei O Mobilitätsregion“ ist auf eine Umsetzungsphase von neun bis zehn Monaten angelegt. Los gehen soll es mit einer Konzeptstudie. Vier Fragen sollen darin laut Schleef bearbeitet werden: „Wo können welche Hubs aufgestellt werden? Wie sind die Frequenzen? Wo sind die Pendlerströme? Welche Anreizsysteme sind möglich?“ Bereits 2021 könnten drei bis vier Mobilitäts-Hubs entstehen. Dass die Ideen zu diesem Zeitpunkt so weit ausgereift sind, ist im Förderprogramm „Zukunfsräume Niedersachsen“ so angelegt: Es beinhaltet bereits in der Antragsphase die Beratung durch drei Expertenbüros. Zusammen mit dem Eigenanteil der Gemeinden stehen für das Gesamtprojekt 329 740 Euro zur Verfügung.

„Unser Ziel ist es, die drei Gemeinden zusammenbringen. Die Mobilitätsregion ist auch mit dem jetzt beschlossenen Radschnellweg gut kombinierbar“, sagt Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld. „Wir wollen aber keine Insellösung schaffen. Wir stehen unter anderem mit der Mittelweser-Touristik in Gesprächen“, ergänzt Schleef.

„Die Idee hat deshalb großen Charme, weil wir in Oyten an einer Durchgangsstrecke sind, an der es relativ schwierig ist, eine Verkehrsberuhigung hinzubekommen“, sagt Oytens Bürgermeisterin Sandra Röse. Auch für die neue Oytener Ortsmitte sei die „A zwei O Mobilitätsregion“ eine Chance: „Wenn wir das so gestalten, eventuell kombiniert mit zu leihenden Lastenfahrrädern und mit dieser technologischen Expertise, ist das zukunftsträchtig.“