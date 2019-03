Peanuts schmerzlich vermisst

Posthausen - Von Petra Holthusen. Vermisst: „Hunderte Erdnussdosen haben seit dem vorigen Osterfest die Lukas-Kirche verlassen und sind seitdem nur vereinzelt im Pfarrbüro wieder gesichtet worden“ – weshalb die Stiftung Pfarrstelle Posthausen die Blechbüchsen jetzt zur Fahndung ausschreibt. Wer sachdienliche Hinweise zum Verbleib geben kann beziehungsweise eine leergefutterte und mit „Flocken“ wieder aufgefüllte Peanutsdose abgeben möchte, für den ist folgende Belohnung ausgesetzt: Kaffee und Kuchen am 16. Juni nachmittags im Posthausener Gemeindehaus...

Der Termin kommt nicht von ungefähr: An dem Sonntag Mitte Juni feiert die Stiftung den Abschluss des zweijährigen Bonifizierungszeitraums. Unter dem Motto „Aus drei mach' vier“ belohnt die evangelische Landeskirche alle Zustiftungen, die seit Juli 2017 eingeworben wurden, mit einem Bonus: Pro gesammelte drei Euro gibt's aus Hannover einen Euro obendrauf. Für das Werben um Zustiftungen zum Kapitalstock der Stiftung, die aus den Zinserträgen einen Teil der Pfarrstelle in Posthausen finanziert, hatte sich der Vorstand eine witzige Aktion einfallen lassen: die Erdnussdosen. „Peanuts für Sie – Zukunft für die Lukas-Kirchengemeinde“ steht auf dem Etikett. Denn: „Jede Spende bringt uns dem Ziel näher: dem Erhalt der Pfarrstelle auf dem Moor.“

Die Peanutsdosen wurden bei Festgottesdiensten und Konzerten in der Kirche ausgegeben – in der Hoffnung, dass die Empfänger sie nach dem Genuss der Jumbo-Erdnüsse mit Geld bestückt wieder zurückbringen. 400 Dosen beklebte die Stiftung nach Worten ihres Vorsitzenden Elmar Voigt, und bis auf einen Restbestand von rund 30 wurden alle unter die Leute gebracht. Der Rücklauf ist bislang bescheiden: „15 Dosen sind erst wieder da“, sagt Kassenwart Hermann Behrens. Die seien mit Beträgen zwischen 17 und 90 Euro aber gut gefüllt gewesen. Pastorin Constanze Ulbrich, die den Kirchenvorstand im Leitungsgremium der Stiftung vertritt, geht zudem davon aus, dass nicht alle „diese spielerische Variante von Fundraising“ mitspielen und die Dose zurückbringen, sondern ihre Spende überwiesen haben – „und außerdem ist ja noch Zeit bis Juni“.

Bei der vorherigen landeskirchlichen Bonifizierungsaktion waren laut Behrens über 60 000 Euro an Zustiftungen eingeworben worden, diesmal liege der Betrag bislang bei 34 000 Euro. Für Ulbrich ein Zeichen, dass sich „ein Normalisierungseffekt eingestellt hat“ – die Großspenden aus der Gründungszeit von Förderverein und Stiftung Pfarrstelle Posthausen Anfang dieses Jahrtausends sind Geschichte.

Dennoch ist das Stiftungskapital weiter angewachsen und liegt jetzt nach Worten von Kassenwart Behrens bei 441 000 Euro. Bei Zinserträgen von „knapp unter zwei Prozent“ kann die Stiftung ihr verbrieftes Ziel, daraus ein Viertel der Pfarrstelle in Posthausen zu finanzieren, jedoch nicht allein erreichen. Das funktioniert nur zusammen mit dem Förderverein Pfarrstelle Posthausen, der Einnahmen aus freiwilligen Beiträgen und Spenden bei Veranstaltungen generiert und stetig um Dauerspender wirbt. Zusammen sorgen Stiftung und Förderverein dafür, dass der gut 1000 Seelen zählenden Kirchengemeinde Posthausen eine Dreiviertel-Pastorenstelle bleibt – die Landeskirche zahlt nur eine halbe. „Zusammen schaffen wir das“, so Behrens. 23 200 Euro stellen Stiftung und Förderverein dafür jedes Jahr bereit. Identisch ist nicht nur das Ziel Pfarrstellen-Erhalt, sondern auch der Vorstand beider Organisationen: Die Besetzung mit dem Vorsitzenden Elmar Voigt, dem zweiten Vorsitzenden Herbert Freymuth, Kassenwart Hermann Behrens, Schriftführerin Brigitte Böhling und Kirchenvorstandsvertreterin Constanze Ulbrich wurde gerade in der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend im Amt bestätigt.