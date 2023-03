Pastorin Wiebke Ridderskamp verlässt Ottersberg

Von: Petra Holthusen

Ende April verabschiedet sich Wiebke Ridderskamp von der Ottersberger Christophorus-Gemeinde. Das Bild zeigt die Pastorin 2018 bei einer Kindstaufe im Dunzelbach. © Archiv

Ottersberg – Der Wechsel ist keine Entscheidung gegen Ottersberg, sondern eine für ihr Herzensanliegen: Ende April verlässt Pastorin Wiebke Ridderskamp (45) die evangelische Christophorus-Kirchengemeinde, um Krankenhausseelsorgerin am Diakonieklinikum in Rotenburg zu werden. „Das ist Seelsorge pur, eine besondere Aufgabe, und die möchte ich gerne übernehmen“, erklärt Wiebke Ridderskamp, die seit acht Jahren Gemeindepastorin in Ottersberg ist. Am Sonntag, 30. April, wird sie nachmittags in einem festlichen Gottesdienst verabschiedet.

„Ich bin total gerne in Ottersberg“, betont die Pastorin. Das Pfarramt bringt allerdings vielfältige Aufgaben und Pflichten mit sich. Am liebsten ist Wiebke Ridderskamp jedoch seelsorgerisch tätig: Für Menschen in Nöten, Krisen oder am Ende des Lebens da zu sein, ihnen Halt zu geben, Zeit für sie zu haben – „das ist mein Schwerpunkt“. Und auf diesen kann sie sich ganz und gar konzentrieren, wenn sie am 1. Juni ihre neue Stelle im Team der Klinikseelsorge in Rotenburg antritt. Bei jährlich rund 170 000 Patienten und ihren Angehörigen sowie etwa 2500 Mitarbeitenden ist der Bedarf an begleitender Seelsorge groß am Diakonieklinikum.

Wichtig ist der Pastorin, ihre derzeitigen Konfirmanden noch selbst in der Christophorus-Kirche einzusegnen, bevor sie geht: „Erst nach den Konfirmationen findet mein Abschiedsgottesdienst statt.“ Und auch danach reißt die Verbindung nicht gänzlich ab: „Ottersberg gehört zum Einzugsgebiet der Rotenburger Klinik, sodass ich dort für Menschen aus der Gemeinde weiter da sein kann“, sagt Wiebke Ridderskamp. Außerdem wird sie weiterhin mit Mann und Kindern im Pfarrhaus in Otterstedt wohnen, wo ihr Ehemann Markus Manzek Pastor der St.-Martins-Kirchengemeinde ist.

Im März 2015 hatte Wiebke Ridderskamp in der Ottersberger Christophorus-Gemeinde die Nachfolge von Pastor Eginhard Strelow angetreten. Zuvor hatte sie – im Anschluss an ihr Vikariat in Buxtehude – sieben Jahre in verschiedenen Gemeinden im Kirchenkreis Osterholz gearbeitet. In dieser Zeit war die Pastorin auch im ambulanten Hospizdienst und der Notfallseelsorge tätig sowie in der Klinikseelsorge im Lilienthaler Krankenhaus. Ab Juni wird sie sich dieser Herzensaufgabe mit voller Kraft in Rotenburg widmen.

Ihre Stelle als Gemeindepastorin in Ottersberg wird neu ausgeschrieben – allerdings unter veränderten Rahmenbedingungen, wie Fulko Steinhausen, Superintendent des Kirchenkreises Verden, auf Nachfrage bestätigt. Im Zuge der landeskirchlichen Sparzwänge müsse die Ottersberger Pfarrstelle auf eine Dreiviertelstelle reduziert werden. Die für einen Vollzeit-Pastor erforderlichen 2900 Gemeindemitglieder erreiche die Christophorus-Gemeinde seit Längerem nicht mehr, so Steinhausen.

Allerdings sei der Kirchenkreis bestrebt, Pastorinnen und Pastoren keine Teilzeit-, sondern für Attraktivität und Auskommen Vollzeitstellen anzubieten: „Unsere Aufgabe ist es jetzt, Sparmaßnahmen an verschiedenen Stellen so zu kombinieren, dass wir daraus eine Vollzeitstelle machen und ausschreiben können.“ Ein Puzzle, an dem für Ottersberg gerade gearbeitet werde. Auch wenn landesweit mehr als 60 Stellenausschreibungen mangels Pastoren offen seien, ist der Superintendent „guten Mutes“: Das Pfarramt in Ottersberg sei attraktiv. Eine vorübergehende Vakanz werde jedoch nicht zu vermeiden sein.

Generell verändere sich die Kirchenlandschaft, schildert Fulko Steinhausen: „Es kann gar nicht alles beim Alten bleiben, wenn so viele Menschen aus der evangelischen Kirche austreten.“