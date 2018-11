Parzival-Hof schließt sich Protest gegen DEA an

Bewohner zimmern rote X-e für die Hofflächen

+ Bewohner und Beschäftigte des Parzival-Hofs schließen sich dem Protest gegen die DEA-Pläne an und zimmerten viele rote X-e.

Quelkhorn - Unübersehbar sind die roten X-förmigen Kreuze am Straßenrand, die auch in Fischerhude und Quelkhorn allerorten präsent sind und mit denen die Anwohner gegen die geplanten seismischen Untersuchungen der DEA zur Erkundung weiterer Erdgaslagerstätten in der Region protestieren (wir berichteten). An dem Protest gegen die Pläne der DEA beteiligt sich jetzt auch der Quelkhorner Parzival-Hof.