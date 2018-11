Parkanlage für den Schulvorplatz

Ottersberg - Der Schulvorplatz bekommt ein neues Gesicht. Erste Entwürfe stellte auf der jüngsten Sitzung des Ortsrates Ottersberg der beauftragte Planer Karlheinz Flau vor. Zwischen den Parkplätzen und der Straße skizzierte Flau eine parkähnliche Situation, wobei die Schwarzdecke der Straße nahe den Wassertischen aufgenommen wird und dieser Teil der Straße verschwindet. Dass ein Wall entlang dieses Straßenabschnitts notwendig ist, schien den Ortsrat nicht zu überzeugen. Mit einigen Anregungen im Gepäck beauftragte der Ortsrat den Planer, einen neuen Entwurf anzufertigen.

Zustimmend zur Kenntnis nahm das Gremium die Neugestaltung der Außenanlage des evangelischen Kindergartens. Die ist durch den Anbau des Gebäudes notwendig. Denn mit dem Erweiterungsbau zur Straße verschwindet Spielfläche, „die wir an anderer Stelle kompensieren“, so Bauamtsleiter Ralf Schack. Die Bauverwaltung schlug vor, den Fußweg vor dem Gebäude auf die andere Seite des Dunzelbachs zu verlegen, die jetzige Fläche des Fußwegs aufzuheben und sie dem Kindergarten als Spielfläche zur Verfügung zu stellen. Damit würde auch die Fußbrücke über den Dunzelbach in Richtung Heinrich-Siegel-Straße überflüssig.

Die Erweiterungspläne des Netto-Markts beschäftigen den Flecken schon länger. Dabei ging es nun ein entscheidendes Stück voran. „Damit der Netto-Markt an der Straße Am Damm seine Verkaufsfläche etwas vergrößern darf, waren umfangreiche Gutachten notwendig. Besonders die Industrie- und Handelskammer Stade hat darauf hingewiesen und der Landkreis bei einem Gutachten zur Untersuchung des Einzelhandels auf Nachbesserungen gedrungen“, so Schack. Doch inzwischen seien alle Bedenken abgearbeitet. Das nahm der Ortsrat zur Kenntnis.

Den Antrag, den Richtweg in August-Siegesmund-Weg umzubenennen, zog Friedrich Bartels (FGBO) zurück, weil Anwohner ihre Hausnummern verlieren würden. „Das trifft auf 16 Anlieger zu“, erklärte Denise Bodendorf von der Bauverwaltung. Um zunächst mit den Betroffenen zu reden, hatte der Ortsrat den Antrag von der Tagesordnung genommen. Bürgermeister Horst Hofmann äußerte sich skeptisch, Straßen nach Personen zu benennen, „weil damit Emotionen hochkommen“.

Ferner informierte Schack über den Antrag von Anliegern, für den Bereich der Langen Straße 26 bis 40 eine Bauleitplanung aufzustellen. Sie wollen die jetzige Baugrenze nördlich verschieben, um Baumöglichkeiten im rückwärtigen Bereich zu schaffen. Der Bauamtsleiter wies auf die Existenz eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Nähe hin und schlug vor, zuerst mit der Landwirtschaftskammer zu sprechen, was der Ortsrat bekräftigte.

Schließlich stimmte der Ortsrat den beiden CDU-Anträgen zu: dem Aufbau einer Ottersberg-App und dem Aufstellen einer Ortstafel vor dem Hallenbad.

Auch soll die Verwaltung Vorschläge unterbreiten, um den Osterfeuerplatz funktioneller herzurichten. Regengüsse verwandeln ihn immer wieder in eine Schlammwüste.

woe