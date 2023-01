Otterstedter Theatergruppe spielt „Leeven just as Robinson“

Von: Tobias Woelki

Die Otterstedter Theatergruppe probt für ihr neues Stück „Leeven just as Robinson“. Zur Premiere hebt sich der Vorhang im Gemeindesaal am 4. Februar. Insgesamt sind neun Aufführungen geplant. © Woelki

Otterstedt – Die pandemiebedingte Theaterpause in Otterstedt ist beendet. Das Ensemble der plattdeutschen Theatergruppe hat wieder Fahrt aufgenommen und studiert mit Volldampf ein neues Stück ein. „Leeven just as Robinson“ heißt die Komödie in vier Akten aus der Feder von Helmut Schmidt, die die Theatergruppe im Februar auf die Bühne des Otterstedter Gemeindehauses bringt.

Am Samstag, 4. Februar, hebt sich um 19.30 Uhr der Vorhang für die Premiere. Acht weitere Vorstellungen stehen auf dem Spielplan.

Zum Inhalt des Lustspiels heißt es: Das Ehepaar Walter und Roswitha Fischer (gespielt von Frank Hinrichs und Lena Frese) kommt mit seinen Kindern Jan-Hendrik (Stefan Bartel) und Denise (Amelie Hinrichs) aus einem vierwöchigen Ägypten-Urlaub zurück und freut sich auf das bevorstehende Osterfest. Doch frisch zu Hause eingetrudelt, nimmt das Unheil seinen Lauf. Der Briefkasten quillt über vor lauter Mahnungen von Versorgungsunternehmen, und ein Anruf bei der Bank bescheinigt der Familie, dass das Konto der Fischers um 30 000 Euro überzogen wurde. Niemand kann sich diesen Fehler erklären ... Dann kommt Roswithas Schwiegermutter wie jedes Jahr über Ostern zu Besuch, ein Erbonkel aus Bayern meldet sich nach vielen Jahren, und auch Walters Chef nistet sich bei den Fischers ein, weil er mal wieder Eheprobleme hat und von seiner Frau aus dem Haus gejagt wurde. Alles halb so schlimm ... – wenn nicht plötzlich Strom, Gas, Wasser und das Telefon abgestellt würden. Jetzt heißt es improvisieren im Hause Fischer , was zu weiteren turbulenten Verwicklungen führt und an das einsame Inselleben des gestrandeten Robinson Crusoe erinnert.

Premiere feiert das Otterstedter Theaterensemble mit der Komödie „Leeven just as Robinson“ am Samstag, 4. Februar, um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 5. Februar, hebt sich der Vorhang um 15 Uhr für eine Nachmittagsvorstellung. Weitere Aufführungen mit Beginn jeweils um 19.30 Uhr folgen am Mittwoch, 8. Februar; Freitag, 10. Februar; Samstag, 11. Februar; Sonntag, 12. Februar; Dienstag, 14. Februar; Freitag, 17. Februar, und Samstag, 18. Februar. Erwachsene zahlen sechs Euro Eintritt, Kinder drei Euro.

Der Kartenvorverkauf für die insgesamt neun Aufführungen von „Leeven just as Robinson“ im Otterstedter Gemeindesaal startet in der letzten Januarwoche. Zum Verkaufsbeginn gibt es die Eintrittskarten am Donnerstag, 26. Januar, von 7.30 bis 12 Uhr, am Freitag, 27. Januar, von 15 bis 18 Uhr und am Samstag, 28. Januar, von 8 bis 12 Uhr direkt im kirchlichen Gemeindehaus an der Brügger Straße zu erwerben. Ab dem 30. Januar sind die Theaterkarten dann im Dorfladen Bergstedt erhältlich – und zwar zu speziellen Verkaufszeiten jeweils montags bis mittwochs in der Zeit von 14.30 bis 18.30 Uhr. Restkarten gibt es auf gut Glück zu den Theaterterminen an der Abendkasse.