20. Otterstedter Markt rund um den Kirchplatz bietet Schönes und Leckeres

Otterstedt - Der verführerische Duft von Waffeln, Knipp und Glühwein umschmeichelte am Sonntag die Besucher beim 20. Otterstedter Adventsmarkt. Im Windschatten der Kirche zwischen Gotteshaus und Grundschule lockte die kleine Budenstadt mit Leckereien und Weihnachtsdeko allerhand Publikum.

Wie in den Vorjahren verbreitete der heimelige Adventsmarkt mit seiner Mischung aus Kunsthandwerk, Kultur und kulinarischem Genuss vorweihnachtliche Stimmung, von der sich das Publikum gerne anstecken ließ. Die Stände waren am Nachmittag dicht umlagert.

Hobbykünstler und Otterstedter Vereine präsentierten ihr Angebot an Selbstgemachtem – von Textil- und Holzarbeiten bis zu Bildern und Adventsgestecken – in den Buden auf dem Kirchplatz und in den Räumen der benachbarten Schule. Im Kindergarten wartete das Café auf Kaffeedurstige und Tortenhungrige.

+ Warme Mützen waren schon Pflicht beim Besuch des Otterstedter Adventsmarkts auf dem Kirchplatz. © Woelki

Im Durchgang zu den Klassenräumen boten Raphaela Rohde und Tanja Künzler vom Grundschulförderverein Basteleien von Schülern und Eltern an: „Das haben die Eltern und Kinder gemeinsam gebastelt“, erzählte Raphaela Rohde. Anne Heinrich stellte erstmalig auf dem Adventsmarkt aus. „Ich stricke Schühchen, Strümpfe und Jacken für Kinder“, erklärte sie. Am Nachbarstand bot Iris Kemnade ebenfalls Textilarbeiten an, darunter Decken – „weil ich Spaß daran habe“, sagte sie. Auch August Wilhelm Schinkel war mit einem Stand vertreten und verkaufte Honig und Bienenwachskerzen. „Ich bin gerne hier. Hier herrscht so eine schöne heimelige, familiäre Atmosphäre“, betonte er.

Draußen am Stand der Otterstedter Kirchenstiftung brieten Helferinnen Knipp. „Der Knippverkauf gehört seit Jahren einfach zum Adventsmarkt dazu“, bekräftigte Heike Drengemann, während sie einem Gast eine deftige Portion 'rüberschob.

In der St.-Martins-Kirche dokumentierte der kirchliche Gemeindebeirat seine Arbeit, zu der auch das Organisieren der Altpapiersammlungen gehört. „Wir hätten gerne noch Helfer, die uns beim Altpapiersammeln helfen“, betonte Ronald Schwendtke.

Im „Lüttjen Huus“ organisierte eine Gruppe aus dem Ort den Bücherflohmarkt mit gespendeten Büchern zugunsten der Kirchenstiftung. Offeriert wurde alles vom Krimi bis zum Kochbuch. „Wir haben hier wohl mehr als 1500 Bücher, die alle gespendet sind“, berichtete Wilhelm von Saint Paul.

Ergänzt wurde das vorweihnachtliche Schlemmen, Stöbern, Klönen, Kaffeesieren und Kaufen rund um den Kirchplatz von Programmpunkten wie einem plattdeutschen Weihnachtssketch vom Otterstedter Theaternachwuchs und Tanzauftritten der Cheerleader des Schützenvereins. J woe