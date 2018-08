Otterstedter See klar und rein

Der Otterstedter See im Sommerlicht. Probleme mit Algenbefall sind längst Vergangenheit, und zahlreiche Badende tummeln sich zurzeit an und im jetzt nachweislich klaren und reinen Gewässer.

Otterstedt - „Unauffällig“ heißt es unter dem Stichwort „Algenbildung“ in der Badegewässeruntersuchung des bei der Kreisverwaltung angesiedelten Fachdienstes Gesundheit über den Otterstedter See. Das war mal anders.

Doch auch bei allen anderen Untersuchungsparametern wird dem Gewässer längst absolute Badequalität bescheinigt. Die Färbung bei der letzten Probeentnahme ist als „normal“ eingestuft, und die Transparenz größer als der geforderte Grenzwert 1,0. Das bedeutet, dass man weiter als einen Meter tief in den somit ziemlich klaren See blicken kann.

Sowohl bei den Kolibakterien als auch bei „Intestinalen Enterokokken“ liegt das Gewässer weit unter den Grenzwerten pro 100 Milliliter. Festgesetzt sind als Limits die Zahlen 1800 beziehungsweise 700.

In den Otterstedter Proben wurden nur 195 beziehungsweise 42 Erreger registriert. „Die bakteriologische Beschaffenheit des Badewassers entsprach zz. der Probenahme den Anforderungen der Badegewässerverordnung“, stellt der Fachdienst Gesundheit daher zusammenfassend fest.

Diese Auswertung vom 22. Juni wurde durch neue, rund eine Woche alte Erkenntnisse bestätigt, teilte der zuständige Fachbereichsleiter Ralf Schack aus der Verwaltung des Fleckens Ottersberg auf Nachfrage mit.

Der See sei natürlich in den vergangenen heißen Sommerwochen sehr gut frequentierte gewesen, hat Schack beobachtet. Auch der Strand des in weiten Teilen von Wohnhäuschen umsäumten kommunalen Gewässers einschließlich des Bereichs beim DLRG-Häuschen sind im Besitz der Gemeinde. Eintritt wird hier weiterhin nicht erhoben. Baden und sich Sonnen am Strand sind also frei in Otterstedt.

la