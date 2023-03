Otterstedter Dorfladen feiert 2. Geburtstag

Von: Petra Holthusen

„Schnacken und packen“ – unter diesem Motto helfen (v.l.) Susanne Glatz, Renate Frese, Dorothee Baumann und Margret Röhlmann zweimal die Woche ehrenamtlich im Otterstedter Dorfladen. Sie räumen nicht nur Ware in die Regale, sondern packen auch die Präsentkörbe, die Kunden für besondere Anlässe bestellen können. Zum ehrenamtlichen Schnack- und Packteam gehören außerdem noch Horst Mahnken und Angela Feldhusen. © Dietmar Plath

Otterstedt – Das elektronische Kassensystem zählt haargenau: 128 607 Kunden haben in knapp zwei Jahren 846 321 Artikel für den täglichen Bedarf eingekauft. Das Brot-und-Butter-Geschäft des von den Einwohnern selbst initiierten Dorfladens in Otterstedt sind buchstäblich die frischen Bäckereiwaren und Milchprodukte, Verkaufsschlager an der Frischetheke der Fleischsalat vom Schlachter aus Achim und die hausgemachten Frischkäse-Variationen. Aber auch fast 600 Kilo Spargel und 275 Kilo Erdbeeren aus regionalem Anbau gingen über den Tresen. Die Erfolgsbilanz beweist: „Die Otterstedter stehen voll und ganz hinter ihrem Laden“, stellt Dietmar Plath, Sprecher des Projekts, fest.

Zwei Jahre nach der Eröffnung lässt sich laut Plath mit Überzeugung sagen: „Unsere Vision hat sich erfüllt. Wir hatten eine Idee, und es hat super geklappt – irre, wie das läuft.“ Seinen 2. Geburtstag am 11. März feiert der Dorfladen an der Hauptstraße in den nächsten Tagen und Wochen mit verschiedenen Rabattaktionen. Diese sollen auch Neukunden locken: „Manche wissen immer noch nicht, dass wir günstig sind und wirklich alles haben. Wir sind ein Vollsortimenter – von A wie Apfelsaft bis Z wie Zimteis“, sagt Plath. Und die Erfahrung zeige: „Wer einmal da war, kommt wieder.“

Dass sie nach Schließung des seit 1884 alteingessenen Kaufhauses Bergstedt weiter im Ort einkaufen können, dafür sorgten die Otterstedter selbst, indem sie vor vier Jahren für ihren Dorfladen eine genossenschaftlich ausgerichtete Unternehmergesellschaft (UG) mit heute mehr als 300 Teilhabern gründeten. Das eingebrachte Eigenkapital, Fördergelder, ein Kredit und Tausende Stunden Eigenleistung ermöglichten Kauf, Sanierung, Umbau und Neueinrichtung der Geschäftsräume im alten Kaufhaus Bergstedt in der Ortsmitte. Am 11. März 2021 feierte der professionell geplante und geführte Mini-Markt Einweihung, und von Beginn an boomte das Geschäft.

Der Erfolg ist jedoch kein Selbstläufer, sondern ein ordentliches Stück Arbeit, das sich nur als Gemeinschaft stemmen lässt: Neben den zehn festangestellten Mitarbeiterinnen im Laden, davon fünf sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, packen laut Plath weiterhin regelmäßig rund 20 Ehrenamtliche mit an: Das Team „Schnacken und Packen“ nimmt zweimal die Woche Warenlieferungen an und befüllt die Regale, das Strategieteam evaluiert kontinuierlich Angebot und Nachfrage, der Bautrupp findet immer wieder etwas an Haus und Hof zu werkeln, andere Helfer holen Ware von regionalen Erzeugern ab – unter anderem vom Milchkontor Wilstedt. Dessen hausgemachtes Eis, seit einem Jahr im Programm des Dorfladens, ist ein Renner: „2260 Becher sind seit letzten März verkauft worden“, berichtet Plath. Alle Ehrenamtlichen zusammen leisten nach seinen Worten derzeit jeden Monat unbezahlte Arbeit im Wert von 1000 Euro.

Auf rund 2000 Artikel des täglichen Bedarfs ist das Sortiment im Laden angewachsen. Bei der Auswahl wurden und werden immer wieder Kundenwünsche berücksichtigt. „Der Mix macht"s“, betont Plath. Es gibt das günstige „Jeden-Tag“-Sortiment für den Grundbedarf, frische Waren von Bäckern, Gemüsebauern, Fleischerzeugern und Kaffeeröstern aus der Region, oftmals in Bio-Qualität, sowie charmante Extras wie edlen Bremer Ratskeller-Wein, handbedruckte Tischwäsche und robuste Seemannspullover. Zudem hat der Dorfladen jeden Tag in der Woche geöffnet: „Sonntags stehen morgens schon zehn Leute zum Brötchenholen vor der Tür.“ Von 730 Tagen sei das Geschäft 706 Tage geöffnet gewesen: „Nur an Feiertagen nicht“, so Plath.

Die gestiegenen Einkaufspreise, Energie- und Personalkosten wollen die Dorfladen-Macher „nicht unbedingt an die Kunden weiterzugeben“, betont Plath. Der Laden stelle sich dem Wettbewerb und setze auf höheren Umsatz durch mehr Zuspruch. Das klappt: Mit einem Umsatz von mehr als 700 000 Euro im vergangenen Jahr „stehen wir nach zwei Jahren bei plus minus null“. Damit übertrifft die dörfliche Unternehmergesellschaft ihren Wirtschaftsplan bei Weitem.

Eine weitere Erfolgskomponente ist die Nachhaltigkeitsentwicklung: An der Frischetheke etablierte der Dorfladen das Tauschgläser-System für weniger Verpackungsmüll, und den Strom für die Kühl-, Kassen- und Lichtsysteme des Geschäfts produziert seit einigen Monaten eine von freiwlligen Helfern und Sponsoren geschaffene Fotovoltaikanlage auf dem Garagendach. Auf dem Geschäftsparkplatz wurde zudem eine hübsch aufgemöbelte alte Telefonzelle als frei zugängliche kleine Leih- und Tauschbücherei eingerichtet. Sie unterstreicht – wie auch die Café-Ecke im Laden und der neu ins Leben gerufene Filmtreff – den Anspruch des Dorfladens, neben der Lebensmittelversorgung einen sozialen Mehrwert für den Ort zu schaffen: „Wir wollen“, so betont Plath, „die Dorfgemeinschaft stärken und die Begegnung fördern.“

Öffnungszeiten Der Dorfladen Otterstedt im ehemaligen Kaufhaus Bergstedt an der Hauptstraßen-Kreuzung hat täglich geöffnet: montags bis freitags von 6.30 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 18.30 Uhr, samstags von 7 bis 13 Uhr und sonntags von 8 bis 10 Uhr. Der Dorfladen ist telefonisch unter 04205/8675 erreichbar.