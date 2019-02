Premiere von „De Arvtante ut Afrika“ 

Otterstedt - Die Theaterpremiere der Otterstedter Laienspielgruppe wird alljährlich mit großer Spannung erwartet, denn das Bühnenerlebnis verspricht stets einen Abend, bei dem die Lachmuskeln arg strapaziert werden. Hebt sich der Vorhang, wird schnell klar, dass es dem Ensemble immer gelingt, sich noch zu steigern.

Das liegt nicht allein an der Auswahl der Stücke, sondern hauptsächlich an den Darstellern, die allesamt ihre Rollen so überzeugend spielen, dass ihr komisches Talent beim Publikum Lachtränen hervorruft. Mit „De Arvtante ut Afrika“ landete das Ensemble auch dieses Jahr wieder einen Volltreffer.

Das plattdeutsche Stück ist auch sprachlich lohnenswert. Kurt Blaumann (Frank Hinrichs), kleiner Finanzbeamter, Ehemann von Ulla, Vater zweier erwachsener Töchter, ist ständig knapp bei Kasse. Aber Kurt ist plietsch. Er hat nämlich eine reiche Tante (Heike Heitmann) in Afrika, die er regelmäßig mit den abenteuerlichsten Geschichten anpumpt. Mal ist seine Frau gestorben, mal braucht er Geld für Operationen seiner Töchter - ihm fällt immer was ein.

Tante Laura ist großzügig und Afrika ist weit weg. Sie schickt immer wieder Geld, oft beträchtliche Summen, von der Kurts Familie nichts weiß. Aber Kurt ist mit dem Zaster irgendwie glücklos. Er zockt an der Börse, vertrinkt es in Kneipen - das Geld verrinnt ihm zwischen den Fingern - bis er nicht einmal mehr den Abtrag fürs Haus bezahlen kann. Er droht aufzufliegen, als Tante Laura sich für einen Besuch anmeldet. Sie tut das schriftlich und das Unheil nimmt seinen Lauf, als Trine (Annegret Rugen), die Postzustellerin, neugierig den Brief öffnet und sich über den eigentlich vertraulichen Inhalt hermacht.

Kurt hat Tante Laura auch schon Geld für die angeblichen Hochzeiten seiner schwangeren Töchter aus dem Kreuz geleiert und nun muss er seiner Familie alles beichten, damit die Tricksereien nicht auffliegen. Aber Trine hat ihre Ohren überall, und während sie sich immer mal wieder an Kurts Schnapsflasche bedient, reimt sie aberwitzige Vermutungen zusammen. Annegret Rugen, Säule der Otterstedter Theatergruppe, verwandelt ihre Rolle zu einer „Lachnummer“. Auch in diesem Stück überbietet sie sich mit beeindruckender Ausdruckskraft. Ihr ist kein Stilmittel schrullig genug. Als schließlich Tante Laura auftaucht, hat Kurt scheinbar alles im Griff.

+ Auch die Liebe kommt natürlich nicht zu kurz. © Keppler

Seine Ulla spielt zähneknirschend eine kopftuchtragende türkische Putzfrau, denn Kurt ist ja Witwer, seine Töchter (Nena Sur und Zoe Nienaber) schieben einen auf hochschwanger ausgepolsterten Bauch vor sich her und er hat sogar kurzfristig zwei skurrile Schwiegersöhne (Marco Sackmann und Stefan Bartel) gefunden, die das Spektakel mitmachen.

Tante Laura, überaus exzentrisch und mondän, kommt nicht allein. Sie hat Idi Kongulus (Tom Hinrichs) einen jungen afrikanischen Häuptlingssohn mitgebracht, der mit seinem rabenschwarzen Aussehen, seinen Rastalocken und wildem Auftreten für Befremdlichkeiten sorgt. Auch ein Schwiegersohn ist immer für einen Lacher gut. Er geht mit einem Röckchen zum Tennis, rasiert sich die Beine und trägt Parfüm.

Als sich die Ereignisse überschlagen, wird es eng für Kurt, denn Tante Laura ist nicht auf den Kopf gefallen, und schätzt ihren Neffen inzwischen als Schlitzohr ein. Wie der Schwank in drei Akten aus der Feder von Erich Koch ausgeht, soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden. Immerhin gibt es noch sieben weitere Aufführungen, für die es noch Restkarten im Kaufhaus Bergstedt gibt. Wer dort kein Glück mehr hat, sollte es an der Abendkasse probieren. kr