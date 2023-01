Ottersberger Windkraftpioniere

Von: Petra Holthusen

Ottersberger Windkraftpioniere: Gerhard Meyer, Albrecht Bergt, Ingo Lange, Harro Meltzer, Professor Dirk Olbers, Wilfried Mittendorf und Rolf Becker (v.l.) gehörten vor 30 Jahren zu den Gründern der WümmeWind GbR. © Wümmewind

Ottersberg – Vor 30 Jahren waren sie Pioniere – die 14 umweltbewegten Gesellschafter, die im Dezember 1992 die WümmeWind GbR gründeten, mit der Planung für Bau und Betrieb eines Windrads im Flecken Ottersberg loslegten und für die Umsetzung viel Geld locker machten. Die Pioniere, größtenteils der Anti-Atomkraft-Bewegung verbunden, wollten in privater Initiative und aus Überzeugung den Beweis antreten, dass sich Strom sicher, regenerativ und regional erzeugen lässt und Windenergie eine Alternative ist. Rendite war kein Thema: „Damals war viel Idealismus dabei“, erinnert sich Wilfried Mittendorf an die Anfänge der WümmeWind GbR, die zu einer Erfolgsgeschichte wurde.

Mitbegründer Mittendorf, jahrzehntelanger grüner Kommunalpolitiker und heutiger Fischerhuder Ortsbürgermeister, ist Vorsitzender des fünfköpfigen Vorstandes der WümmeWind und führt ehrenamtlich die Geschäfte. Das 30-jährige Bestehen ihrer genossenschaftlich organisierten Gesellschaft nahmen die Gründer kürzlich zum Anlass für eine kleine Jubiläumsfeier. Sieben von ihnen fanden sich dazu ein: neben Mittendorf auch Gerhard Meyer, Albrecht Bergt, Ingo Lange, Harro Meltzer, Professor Dirk Olbers und Rolf Becker. Zu den Erstunterzeichnern im Dezember 1992 gehörten zudem Gudrun Rohmeyer, Martin Dobers und Jürgen Flörken sowie die bereits verstorbenen Mitstreiter Herbert Kaiser, Christian Rohmeyer, Peter Vieweger und Peter Walter.

44 Gesellschafter hatten sich der WümmeWind GbR damals innerhalb kürzester Zeit angeschlossen und zusammen 147 000 Mark Eigenkapital für den Bau eines Windrads aufgebracht. „Manche 1000 Mark, andere 40 000“, so Mittendorf. Für das verabredete genossenschaftliche Prinzip spielte die Höhe des Anteils keine Rolle: „Jeder Gesellschafter hatte und hat eine Stimme, unabhängig von seiner Einlage.“

Mithilfe von Förderungen und Darlehen errichtete die Bürgergesellschaft 1994 für 500 000 Mark ihre Windkraftanlage in Eckstever, das gemeindeeigene Elektrizitätswerk stellte eine zweite daneben. Bis dato hatte es nur ein Windrad im Flecken Ottersberg gegeben, nämlich in Posthausen. Fast 18 Jahre lang produzierten die beiden Windmühlen in Eckstever Strom, der in das Ottersberger Netz eingespeist wurde.

Im Zuge des Repowering mit Abbau der alten Anlagen und Neubau eines leistungsstärkeren Windrads am selben Standort im Jahr 2012 beteiligte sich die WümmeWind zu 41,7 Prozent an der neuen Anlage. Die produziert laut Mittendorf mit rund vier Millionen Kilowattstunden (kWh) im Jahr das Zigfache an Strom im Vergleich zu dem ersten Windrad und kann damit den durchschnittlichen Bedarf von 1000 Haushalten decken. Rund drei Millionen Euro investierten die Anteilseigner – neben der WümmeWind auch die Gemeinde Ottersberg sowie einige Privatleute und Firmen aus dem Flecken – damals in die neue Anlage.

Im „extrem windschwachen Jahr 2021“ erzeugte das Windrad in Eckstever nur rund 3,4 Millionen kWh. Die Verluste für die heutigen 33 Gesellschafter waren dennoch gering, so Mittendorf, denn erstmals vermarktete die beauftragte Vertriebsfirma die Energie aus Eckstever zu höheren Preisen direkt an einen Ökostrom-Anbieter.

Dass die WümmeWind für das Jahr sogar einen kleinen Gewinn ausweisen konnte, war dem Ertrag ihrer Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Quelkhorner Sportlerheims zu verdanken. Die Solaranlage zur Stromgewinnung ist das zweite Erneuerbare-Energien-Projekt der Gesellschaft, das sie 2007 mit den Gewinnen aus dem Windradbetrieb verwirklichte. Das Dach stellt der Sportverein gegen ein Nutzungsentgelt zur Verfügung. 62 000 Euro investierten die Energiegenossen bei einem prognostizierten Anlagenertrag von 12 500 kWh und damit 6000 Euro pro Jahr. Bei der Einweihung hatte Mittendorf gesagt: „Mit diesem Projekt hat die WümmeWind wiederum gezeigt, dass es bei günstigen Rahmenbedingungen möglich ist, Strom regenerativ und regional zu erzeugen.“

„Nicht viele Gemeinden können auf eine so lange Tradition klimafreundlicher Energiegewinnung durch Privatinitiative zurückblicken“, sagt Mittendorf zum 30-jährigen Bestehen der Bürgergesellschaft. Die Mitglieder hätten ihre speziellen Fähigkeiten, ihr Wissen und Können eingebracht und „konnten so im Team ihre Ziele verfolgen und erreichen“, betont der Vorstandssprecher. Neue Vorhaben plant die Gesellschaft laut Mittendorf nicht mehr: Die Windkraftbranche sei so professionell, gewinnorientiert und juristisch kompliziert geworden, dass eine kleine genossenschaftliche Gemeinschaft, die auf Ehrenamt, Idealismus und Vertrauen beruhe, da nicht mitmischen könne. Wichtig findet Mittendorf jedoch, dass die Energieerzeugung mittels Windkraft schneller vorankommt und dass „die Leute vor Ort sich an neuen Anlagen beteiligen können, um die Akzeptanz zu erhöhen“.