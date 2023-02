Läuft mit dem Ottersberger Weg

Von: Petra Holthusen

Eine gute Zwischenbilanz zogen Landwirte und Gemeinde als Kooperationspartner beim Ottersberger Weg bereits 2020 (Bild). Nach den neuesten Zahlen gilt das 2019 erklärte Ziel, als ökologischen Ausgleich für überackerte Seitenränder gemeindeweit gut 16 Hektar Blühstreifen auf landwirtschaftlichen Flächen zu schaffen, als erfüllt. © Ingo Schmidt

Ottersberg – Das Unterpflügen von ökologisch wertvollen Seitenstreifen an Gemeindewegen, die stillschweigend einer landwirtschaftlichen Anbaufläche einverleibt werden, sorgt vielerorts für Konflikte. Der Flecken Ottersberg beackert die Problematik seit 2019 mit einer kreativen Lösung. Kern des Konzepts ist die freiwillige Schaffung von Ausgleichsflächen durch die Landwirte. Dieser sogenannte Ottersberger Weg, der auf Kooperation statt Konfrontation setzt, hat nach Auffassung der Beteiligten in die richtige Richtung geführt und soll fortgesetzt werden. Das schlägt die Gemeindeverwaltung den politischen Entscheidungsträgern im zuständigen Ratsfachausschuss vor, der am Donnerstag tagt.

Vor Jahren hatte der ehrenamtliche Landschaftswart Wolfgang Mohr im Auftrag der Gemeinde ermittelt, dass rund 20 Hektar an öffentlichen Wirtschaftswegen und Flächen in Otterstedt, Fischerhude, Ottersberg und Narthauen „fremdgenutzt“ würden – und entsprechende Ziele für Ausgleichsmaßnahmen berechnet. Posthausen blieb damals außen vor: Auf dem Moor besteht die Problematik aufgrund der Dammlage der Wege und der begleitenden Entwässerungsgräben nicht.

Nachdem politisches Einvernehmen darüber erzielt worden war, dass nicht jeder landwirtschaftlich genutzte Wegeseitenrand 1:1 an Ort und Stelle wieder herzustellen, sondern an anderer Stelle ein Ausgleich zu schaffen sei, startete dieser Ottersberger Weg mit einer Probezeit von zunächst drei Jahren.

In Eigenverantwortung säen Landwirte zum Ausgleich für andernorts verloren gegangene Seitenräume seitdem auf ihren Äckern selbst gewählte Flächen ein, die Insekten und Kleinwild Nahrung und Lebensraum bieten.

Jetzt legt die Gemeindeverwaltung auf Basis der Ergebnismeldungen aus den Ortschaften eine Aufstellung der 2021/22 geschaffenen Blühflächen vor. Aus Narthauen wurden demzufolge Maßnahmen auf sieben Flurstücken gemeldet. Die dortigen Ausgleichsflächen erstreckten sich über insgesamt 0,8 Hektar. In Ottersberg säten Landwirte auf 22 verschiedenen Flurstücken insgesamt 4,9 Hektar für die Artenvielfalt ein, in Otterstedt auf 17 Flurstücken zusammen 2,4 Hektar, und aus Fischerhude wurden Ausgleichsmaßnahmen auf 10 Hektar, verteilt über 53 Flurstücke, gemeldet.

Die Zahlen ergänzt die Verwaltung in ihrem Bericht um Lagepläne, auf denen die einzelnen Flurstücke gekennzeichnet sind. Auf eine Überprüfung der angesäten Flächen vor Ort verzichtete die Gemeinde nach eigenen Angaben – der Ottersberger Weg basiert auf Vertrauen.

Rund 20 Hektar überackerten Gemeindeflächen stehen demzufolge nun 18,1 Hektar neu geschaffene Blühflächen gegenüber. Damit gilt das 2019 erklärte Ziel, zum Ende der Probezeit eine Fläche von insgesamt 16,1 Hektar seitens der Landwirtschaft als Blühstreifen angelegt zu haben, als erreicht. Nachdem das Soll rechnerisch mehr als erfüllt wurde, gehen die Beteiligten nun ins Gespräch, wie genau es mit dem Ottersberger Weg weitergehen soll.

Einen Zwischenstand vermeldet die Gemeinde in Sachen Otterstedter See: Im Rahmen des geförderten Projekts „Kontrolle der Blaualgenentwicklung – Sofortmaßnahmen und Strategien“ liegen erste Ergebnisse des Limnologischen Instituts Dr. Nowak vor, heißt es. Das Institut Nowak begleitet den Maßnahmenentwicklungsprozess für den nährstoffüberlasteten und immer wieder von Algenmassenwachstum geplagten Otterstedter See als untersuchendes Labor. Als Projektsteuerer wurde die Hanseatische Naturentwicklung GmbH, kurz Haneg, aus Bremen verpflichtet. Im Dezember sind laut Gemeindeverwaltung die geplanten fünf Grundwassermessstellen eingerichtet worden, um die genauen Zuflüsse des Sees nachvollziehen zu können. In der Sitzung des Ottersberger Umweltschutzausschusses am kommenden Donnerstag wollen Vertreter des Büros Haneg und des Instituts Dr. Nowak über die bisherigen und die geplanten Maßnahmen berichten.

Mikroplastik im Abwasser und Radwegebau weitere Themen Die Sitzung des für Klimaschutz, Umweltschutz und Landschaftspflege zuständigen Fachausschusses des Gemeinderates Ottersberg beginnt am Donnerstag, 9. Februar, um 19 Uhr im Rathaussaal. Die Sitzung ist öffentlich. Bei Bedarf findet vor Beginn und nach Abschluss der öffentlichen Tagesordnung eine Einwohnerfragestunde von jeweils bis zu 30 Minuten statt. Neben den Sachstandsberichten zum Otterstedter See und Ottersberger Weg informiert die Verwaltung an dem Abend auch über die geplanten Radwegebaumaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Klimaschutz durch Radverkehr“. Außerdem steht auf Antrag der Fraktionen von CDU/FDP und FGBO ein Expertenvortrag zum Thema Mikroplastik im (Ab-)Wasser auf der Tagesordgung. Dazu referiert Udo Ortmann, Chef der kommunalen Gemeinschaftskläranlage Oyten/Ottersberg.