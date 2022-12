Ottersberger Sanitäter üben Selbstverteidigung

Referent Thorsten Fehr und sein Sohn Tristan demonstrierten wirkungsvolle Techniken, mit denen Rettungskräfte tätliche Angriffe abwehren können. © Woelki

Ottersberg – Rettungskräfte bei der Feuerwehr oder im Rettungsdienst, aber auch Ehrenamtler in anderen Funktionen bei Hilfsorganisationen, werden im Einsatz immer wieder zur Zielscheibe von tätlichen Angriffen. Davon ist mittlerweile fast täglich in der Zeitung zu lesen. In der Regel enthemmen Alkohol, Imponiergehabe und zunehmende Respektlosigkeit die Täter, die dadurch sich und andere in Gefahr bringen. Um sich für solche Situationen zu wappnen und zu lernen, wie sie im Akutfall Konflikte deeskalieren und sich nötigenfalls selbst verteidigen können, bot der Ortsverein Ottersberg im Deutschen Roten Kreuz (DRK) für ehrenamtlich tätige Helferinnen und Helfer im Sanitätsdienst und in der Schnellen Einsatzgruppe kürzlich einen Workshop im DRK-Heim an.

Als Referenten für den Abend hatte Organisator Tobias Woelki, Vorstandsmitglied beim Ottersberger DRK, den Neurowissenschaftler und Selbstverteidigungsexperten Thorsten Fehr gewinnen können. Assistiert von seinem Sohn Tristan, vermittelte Fehr den Sanitätern psychologische und physische Strategien, wie sie im Ernstfall optimal reagieren und agieren, um unbeschadet aus der Situation zu kommen.

„Immer wieder passiert es, dass Rettungskräfte bei ihren Einsätzen an Unfallstellen oder auf Märkten beschimpft, angepöbelt oder geschubst werden“, weiß DRK-Vorständler Woelki. Auch bei „ganz normalen Einsätzen“ könne die Situation plötzlich eskalieren: „Das fängt damit an, dass den Angehörigen eines Verletzten oder Kranken plötzlich alles nicht schnell genug geht. Und schon gibt es Stress am Einsatzort, weil die Betroffenen bestimmen wollen, wie geholfen wird.“ Sich einmischende Gaffer tun ein Übriges, um das Konflitkpotenzial zu erhöhen.

Wie können sich Einsatzkräfte vor verbalen und körperlichen Übergriffen am Einsatzort schützen? „Werden Sie aktiv, bleiben Sie aktiv, beobachten Sie die Szene und reagieren Sie besonnen“, schickte Thorsten Fehr vorweg. Der Bremer Universitätsprofessor stellte fest: „Jeder Konflikt ist anders. Ein allgemeingültiges Rezept zur Deeskalation gibt es nicht. Aber im Bereich Mimik und Körpersprache ist es wichtig, keine Zweifel am eigenen Tun aufkommen zu lassen, einen klaren Gesichtsausdruck zu zeigen und Blickkontakt zu halten.“

In Sachen Konflikt-Rhetorik empfahl der Experte, keine Kraftausdrücke zu verwenden, freundlich, aber bestimmt im Ton zu bleiben und nicht mehr als notwendig zu sprechen. „Und unterlassen Sie Autoritätsäußerungen“, riet Fehr, der sich wissenschaftlich mit Gewalt und Gewaltbereitschaft in menschlichen Verhaltensmustern beschäftigt.

Manche Personen, die Einsatzkräften den Zugang versperrten, einfach nur gaffen wollten, alkoholisiert seien oder unter Drogeneinfluss stünden, „können durch geeignete Konflikt-Rhetorik beruhigt werden“, sagte Fehr. „Anderen, die Einsatzkräfte aggressiv angehen, Sanitäter treten und stoßen, begegnen wir mit Abwehrtechniken“, erklärte der Referent und demonstrierte eine Auswahl an wirkungsvollen Techniken, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleich in der Praxis ausprobierten.

„Wir freuen uns, dass der Workshop gut angenommen wurde. Das Thema Selbstverteidigung ist sehr umfassend. Der Workshop diente den ehrenamtlichen Einsatzkräften dazu, ihren ‚Werkzeugkoffer‘ mit effektiven Strategien zu füllen, um im Ernstfall umsichtig zu handeln. Wenn der Bedarf besteht, werden wir auch im kommenden Jahr Workshops zu unterschiedlichen Themen anbieten“, erklärte DRK-Vorstandsmitglied Tobias Woelki.