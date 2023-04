Aufstand gegen Schönheitsideale im Ottersberger „Salon Ursula“

Von: Petra Holthusen

Im verwaisten „Salon Ursula“ an der Grünen Straße eröffnen Kunststudierende Samstag ihre Ausstellung. © Holthusen

Diese Kunst soll aufrütteln: Kunststudierende setzen in Ottersberg ein Zeichen gegen überzogene Schönheitsideale.

Ottersberg – Vorsicht, Trockenhaube von oben. Beim Bemühen, dem Hindernis auszuweichen, wird der Blick ins Innere der Haube gesogen: In einem fragilen Netz, gesponnen aus Haaren, klemmt das Polaroidfoto einer Frau mit ratzekurz rasiertem Haar, gefangen zwischen den klebrigen Fäden fragwürdiger gesellschaftlicher Normen. Ein Statement gegen die „totale Sexualisierung“ des Kopfhaars, erklärt Lina Rosengrün, die das Kunstwerk in der Haube geschaffen hat. Der Titel „So viel wie nötig, so wenig wie möglich“ karikiert den Standardsatz langmähniger Friseurkundinnen im Angesicht der Schere und stellt sich dem gängigen Schönheitsideal „lang = sexy“ entgegen. Rosengrün ist eine der 14 Kunststudierenden, die Samstag im früheren Ottersberger „Salon Ursula“ ihre gleichnamige Kunstausstellung eröffnen.

Installation, Malerei, Performance, Video, Fotografie – in breiter Werkvielfalt befasst sich die Präsentation mit soziokulturellen Facetten des Ausstellungsorts Friseursalon und wofür er gesellschaftlich steht. Der vor Längerem geschlossene „Salon Ursula“ ist nicht nur Ort, sondern Bestandteil der Ausstellung: Das zurückgelassene Interieur wie Lockenwicklerwagen, Stühle, Spiegel und Waschbecken nutzen die jungen Leute für ihre Arrangements und lassen es mit ihren Werken korrespondieren. Als hätte dort jemand die Zeit angehalten, so hatten sie den Salon Ende vorigen Jahres vorgefunden. „Es stand alles voll hier, und auf dem Boden lagen noch abgeschnittene Haare“, erinnert sich Kelvin Scharnhorst.

Perfekt, genau so was hatten die Studierenden der Ottersberger Hochschule für Künste im Sozialen (HKS) gesucht: Einen Geschäftsleerstand mitten im Ort, den sie bespielen dürfen, in dem sie persönliche Positionen zu gesellschaftlichen Normen und Dogmen, Auseinandersetzungen und Entwicklungen künstlerisch ausleben können, um darüber sowohl untereinander als auch mit Besuchern in den Austausch zu kommen. Was ist eigentlich schön und wer bestimmt das? Gendergerechtigkeit, Schönheitsideale, Schubladendenken, Werbung, Symbolik, Selbstverständnis – damit beschäftigen sie sich im Studium der Freien Bildenden Kunst auch in der Theorie. Den Ort zur praktischen Reflektion am Beispiel Haar fand für sie Professor Jochen Stenschke, der an der HKS Freie Bildende Kunst lehrt. Er überzeugte den Eigentümer des leer stehenden Geschäfts, die Friseurräume für das Projekt bis Ende Mai zur Verfügung zu stellen. Die Studierenden nahmen den Ort so wie er war und ließen sich von ihm zu den Kunstwerken inspirieren, die sie jetzt öffentlich ausstellen. Stenschke bescheinigt seinen Schülerinnen und Schülern, dem Salon eine „sensible, sinnliche Haltung“ einzupflanzen.

Pia Schnackenberg bespielt das Schaufenster mit humorvollen Textfragmenten in rot leuchtender Laufschrift. „Morgendlich strapaziert der Föhn das Haar und die Frisur die Nerven“ hat sie ihre Installation genannt, die sie als „Ausblick in einen realen Zustand von Selbstbestimmtheit“ in Sachen Körperbehaarung beschreibt.

„Haare sind ein Ausdruck von Identität und ein wichtiger Teil unseres Erscheinungsbildes. Sie beeinflussen die optische Wahrnehmung und werden laufend in den Vordergrund gerückt“, erklärt Gretha Boenisch. Ihre Fotoserie „Wer schön sein will, muss leiden“ thematisiert „den Drang nach Selbstoptimierung und die Zurschaustellung des eigenen Identitätskonstrukts“.

Hinsetzen, sich selbst im Spiegel angucken und überlegen, was und wen man da eigentlich sieht – dazu lädt Kelvin Scharnhorst in seinem „Wartebereich“ ein, den er in der früheren Färbekammer installiert hat. Mit vielen Spiegeln für viele Perspektiven – und natürlich darf"s auch was zu lesen sein. Das selbst gestaltete Magazin rund um Haare und Friseur bietet sogar Platz für eigene Einträge und Gedanken.

Leila Qartit hat ihre Skulptur „Die Geburt der ungeb(r)annten Venus“ im Kopfwaschbecken platziert: Die nackte Figur ist im intimen Dialog mit sich selbst und steht für die Ablösung von der männlichen Betrachtungsweise hin zu einer selbstbestimmten eigenen sexuellen Identität, „die sich frei von ersehnter positiver Bewertung, Aufmerksamkeit und Bestätigung macht“, beschreibt Leila Qartit.

Die Fotografien und Video-Performance von Paula Freitag schaffen Sichtbarkeit für die Autoimmunerkrankung Alopecia areata. Die junge Künstlerin ist selbst von dem kreisrunden Haarausfall betroffen. Sie rebelliert gegen das Versteckenmüssen ihrer Haarlücken unter einer Perücke oder durch Kahlrasur und definiert stattdessen eine „neue Ästhetik zwischen Perücke und Glatze“. In der Performance „Don’t want to hide my alopecia“ rasiert Paula Freitag ihre Perücke, das verhasste Symbol für Unterdrückung und Anpassung an gängige Schönheitsideale.

Öffnungszeiten und Mitwirkende Die künstlerische Ausstellung „Salon Ursula“ in dem gleichnamigen früheren Friseurgeschäft an der Grünen Straße 11 in Ottersberg ist vom 23. April bis zum 26. Mai jeweils freitags, samstags und sonntags in der Zeit von 14 bis 19 Uhr für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Auch zu der Vernissage am heutigen Samstag, 22. April, ab

16 Uhr sind alle Interessierten eingeladen. Ergänzt wird die Ausstellung durch ein begleitendes Rahmenprogramm. Um über die Termine auf dem Laufenden zu sein und weitere Informationen zu erhalten, können sich Interessierte für den Newsletter anmelden per E-Mail an salonursula.news@gmail.com. Sie bespielen künstlerisch den „Salon Ursula“: Paula Freitag, Kelvin Scharnhorst, Jannis Windisch, Juliane Brandt, Gretha Boenisch, Greta Lohe, Lina Rosengrün, Leila Qartit, Sigrid Brüns, Haiying Lin, Tinka Rimbach, Ole Winhoff, Pia Schnackenberg und Marten Blatt, Studierende der Freien Bildenden Kunst an der Ottersberger Hochschule für Künste im Sozialen.