Wohnen auf Grünland: Ottersberger Rat stimmt Planänderung in Giers-Schanzendorf zu

Von: Nina Baucke

In Giers-Schanzendorf soll neuer Wohnraum entstehen – allerdings ist der Umfang nicht unumstritten. © Baucke

In Giers-Schanzendorf soll neuer Wohnraum entstehen: Der Rat des Flecken Ottersberg gab einem entsprechenden Planänderungsverfahren grünes Licht.

Posthausen – Mehr Wohnraum für Posthausen: Dafür machte der Rat des Fleckens Ottersberg bei seiner jüngsten Sitzung den Weg frei – wenn auch nicht ganz unumstritten: Mit 16 Ja- und zwei Neinstimmen sowie sieben Enthaltungen machten die Ratsmitglieder den Weg für die 69. Änderung des Flächennutzungsplans sowie zugleich mit der gleichen Stimmverteilung für die Änderung des Bebauungsplanes eines Flurstücks in Giers-Schanzendorf frei. Zuvor hatte bereits der Posthausener Ortsrat dem Vorhaben grünes Licht gegeben.

Konkret geht es dabei um ein Grundstück des Posthausener Ortsteils auf dem bislang lediglich Gewerbebetriebe ihren Sitz haben und auf dem nun Wohnbebauung dazu kommen soll. „Wir haben an dieser Stelle ein Mischgebiet festgesetzt, und der Eigentümer will dort nun Wohnraum entwickeln – und das nicht nur auf dem Grundstück, sondern auch auf der westlich angrenzenden Fläche“, erklärte Bauamtsleiter Ralf Schack. Auf dem ursprünglich betroffenen Flurstück dreht es sich um zwei Anlagen mit jeweils sechs Wohnheiten links und rechts der Gewerbefläche. „Um das geplante Wohnprojekt umzusetzen, wird beantragt, das vorhandene Mischgebiet in westlicher Richtung zu erweitern“, heißt es in der Beschlussvorlage der Verwaltung. Auf dem Areal, das derzeit noch eine private Grünfläche ist, sollen sechs weitere Wohneinheiten entstehen. Für alle Wohneinheiten soll die Zuwegung nur über die bereits vorhandene Zufahrt von der Kreisstraße aus erfolgen. Jeweils zwölf Pkw-Stellplätze sind für einen Komplex à sechs Wohnungen vorgesehen.

Und gerade diese Erweiterung sorgte für Kritik: „Warum sollen dort 18 Reihenhäuser in? Das ist dort völlig unpassend, weil es nicht zur Struktur passt“, monierte SPD-Ratsfrau Petra Ruers. „Ich sehe einfach nicht ein, dass wir hier in diesem Ausmaß Grünlandflächen versiegeln müssen. Wo die Fläche schon versiegelt ist, gut. Aber das Grundstück daneben auch noch?“ Diese Einstellung teilte auch Fraktionskollegin Annegret Reysen: „Ich kann nicht verstehen, warum diese Ecke da so schnell mit rein muss. Ich akzeptiere die Entscheidung dazu, aber glücklich bin ich damit nicht.“

Das sah Jürgen Baumgartner (Die Linke) anders: „Wir haben den Leuten Wohnraum versprochen. Da können wir es uns jetzt nicht leisten und sagen: Das ist uns da nicht schön genug.“ Auch Stefan Bachmann (FGBO) unterstützte diesen Punkt: „Wir haben ein riesiges Problem mit Wohnraum.“ Deswegen werde er dieses Projekt unterstützen.

Wohnraum als Standortvorteil

Dass Wohnraum ein Standortvorteil ist, machte wiederum Reiner Sterna (CDU) deutlich, der als Ortsbürgermeister Posthauses bereits dort im Rat für das Projekt geworben hatte. „Der Investor hat dort bereits die Möglichkeit zu bauen und kann das nun fortsetzen“, so Sterna und warnte: „Aber irgendwann springen Investoren auch mal ab.“ Er betonte zudem, dass es sich nicht um eine Einzelfallentscheidung handele. „Uns fehlt Entwicklungsfläche in der Ortschaft“, machte er deutlich. „Früher war auf dem Grundstück mit dem Gewerbe eine Gaststätte, ein Landhandel und dann Wohnhäuser ohne Landwirtschaft – von daher haben wir uns für diese Planänderung entschieden.“

Dass auch der Zeitfaktor bei dem Vorhaben eine Rolle spielt, machte zudem Ottersbergs Bürgermeister Tim Willy Weber klar: „Wir wollten im August 2024 mit dem Flächennutzungsplan fertig sein und hängen jetzt schon hinterher.“