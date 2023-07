Die Würde und Freiheit tanzen

Von: Anne Leipold

Setzen sich zusammen mit 80 bis 90 Laien in einem Tanzprojekt mit den Menschenrechten auseinander: (v.l.) Christiane Reich-Ludwig, Hans-Joachim Reich, Heribert Wefers und Sara Schwienbacher. © Leipold

Ottersberg – Was bedeutet Würde für den Einzelnen, was bedeutet Gemeinschaft, Gleichheit? Mit solchen Fragen beschäftigt sich das regionale Tanzprojekt „Human“ zum 75. Jahrestag der Deklaration der Menschenrechte. In mehreren Gruppen setzt sich das Projekt mit Themen rund um die Menschenrechte auseinander und bildet sie in der Bewegung ab.

Die Grundlage dafür bildet das „Human Musikwerk für Orchester und Percussion“ des Fischerhuder Komponisten Helge Burggrabe. Die Komposition, die im Theater Bremen unter der Leitung des internationalen Choreografenteams um Wilfried van Poppel und Amaya Lubeigt als Community-Dance-Performance aufgeführt wurde, inspirierte Christiane Reich-Ludwig und Hans-Joachim Reich, ein ähnliches Projekt in Ottersberg umzusetzen.

Es wird damit Teil des internationalen Kulturprojektes „Human“, in dessen Rahmen die Choreografen bereits zahlreiche Schul- und Tanzprojekte realisiert haben. Das Werk von Burggrabe umfasst 13 Stücke, die jeweils etwa fünf Minuten lang sind. „Die Musik ist sehr tragend, je öfter man sie hört, umso tiefer geht sie“, sagt Christiane Reich-Ludwig. Die einzelnen Titel sind inspiriert von den Artikeln der 1948 von den Vereinten Nationen verkündeten Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die in 30 Artikeln bürgerliche, politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte eines jeden Menschen formuliert.

Geburt, Grundbedürfnisse, Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit sind einige Stücke des Human-Musikwerks betitelt. Zugleich sind das die Oberbegriffe, aus denen sich die Gruppen ein bis zwei heraussuchen und damit arbeiten, erklärt Christiane Reich-Ludwig. „Aus der Ottersberger Gemeinde haben wir gleich sehr viel Zuspruch erhalten“, sagt sie.

An dem Projekt für 80 bis 90 Laientänzer beteiligen sich die im Aufbau befindliche Kunstschule Otto, die zugleich als Veranstalterin fungiert, die Ottersberger Hochschule für Künste im Sozialen (HKS), die Waldorfschule, der Johannishag der Stiftung Leben und Arbeiten, ein Tanzkreis, die Tangoszene Ottersberg, Grundschulkinder und schließlich als größte Gruppe der TSV Fischerhude-Quelkhorn. „Die älteste Teilnehmerin ist 92 Jahre alt“, berichtet Hans-Joachim Reich und zeigt damit auf, wie umspannend die Zusammensetzung ist – inklusiv und mehrgenerativ: „Es gibt eine große Heterogenität im ländlichen Raum, wir wollen die Vielfalt zeigen und wertschätzen.“

An dem Projekt sind zudem mehrere Tanzpädagogen und Kunstschaffende beteiligt. „Es gibt keine vorgefertigten Choreografien“, führt Hans-Joachim Reich aus, der an der Ottersberger Hochschule eine Professur für Performance, Tanz und Theater hat, selbst leidenschaftlicher Tangotänzer ist und nun die künstlerische Leitung des Tanzprojekts „Human“ übernommen hat. Die Teilnehmenden der Gruppen sollen ihre Interpretationen in eigene performative Ideen umwandeln und in ein tänzerisches Bild umsetzen. Denn: „Es gehört dazu, sich auch inhaltlich mit dem Thema Menschenrechte auseinanderzusetzen.“

Fragen künstlerischer Natur werden sein: „Wie bringt man den Körper mit der Musik in Ergänzung zusammen, wie schafft man die Übergänge, wenn sich die Bildwelten ablösen?“, ergänzt Sara Schwienbacher, ebenfalls Professorin an der HKS und Gründerin der Kunstschule Otto. Die Kunstschule will nach ihren Worten als Schnittstelle Projekte verbinden und so Hochschule und Gemeinde besser verknüpfen und gegenseitigen Zugang schaffen. Beispielsweise stelle die Hochschule während der Semesterferien Probenräume zur Verfügung.

Geplant ist zudem ein großformatiges Malen mit einem Künstler, der dazu Ottersberger Jugendliche und unbegleitete junge Flüchtlinge zusammenbringen möchte. Das Ergebnis soll als Ausstellung inhaltlich in das Projekt einführen. Eine professionelle Schauspielerin soll dazu ergänzend die Menschenrechte deklarieren.

Finanziell gefördert wird das Projekt „Human“ von der Gemeinde Ottersberg, der Volksbank Wümme-Wieste, dem Lions-Club und dem bundesweiten Fonds Soziokultur – das Ottersberger Vorhaben ist dort laut den Initiatoren eines von 60, die aus rund 560 Anträgen ausgewählt wurden. Von Beginn an wird es zudem vom Förderverein „Musica innova“ unterstützt, der das Kulturprojekt „Human“ dieses Jahr als Schwerpunkt fördert. „Für uns bedeutet Kulturförderung, gesellschaftliche Impulse zu geben“, unterstreicht Heribert Wefers von „Musica innova“. Das gemeinsame Tanzen bringe den Jugendlichen bei, was Gemeinsamkeit, Solidarität und gegenseitige Achtung bedeuteten – und das unabhängig vom kulturellen und religiösen Hintergrund oder sozialen Status. Aus dem Grund werde auch kein Eintritt bei den Aufführungen erhoben, wie Schwienbacher sagt: „Damit sich alle eingeladen fühlen zu kommen.“

Das Tanz- und Performance-Projekt „Human“ wird am Samstag, 9. September, ab 19 Uhr sowie am Sonntag, 10. September, ab 17 Uhr in der großen Halle der Waldorfschule Ottersberg aufgeführt. Begleitet wird die Veranstaltung von einer Ausstellung und der Deklaration der Menschenrechte. Wer sich an dem regionalen Tanzprojekt noch beteiligen möchte, kann sich bei Hans-Joachim Reich melden – per E-Mail an hans-joachim.reich@hks-ottersberg.de.