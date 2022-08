Vorbereitungen für Ottersberger Markt laufen

Von: Petra Holthusen

Teilen

Und jetzt wieder zusteigen ... Der Polyp gehört zu den Volksfest-Klassikern – auch beim Ottersberger Markt am vierten September-Wochenende. © Woelki

Ottersberg – Die Schausteller sind an Bord, eine Marktprinzessin ist gefunden und der große Festumzug nimmt Gestalt an. Weit fortgeschritten in ihren Vorbereitungen sind die Macher des Ottersberger Markts, den der Flecken traditionell am vierten Wochenende im September feiert. Nach den coronabedingten Absagen in den beiden Vorjahren ist die Vorfreude auf das Volksfest vom 23. bis 25. September besonders groß.

Größer als sonst sind allerdings auch die Mühen der ehrenamtlichen Organisatoren: „Trotz guten Willens ist es in diesem Jahr schon etwas schwieriger, alle Beteiligten der Vorjahre wieder zur aktiven Teilnahme am Herbstmarkt zu motivieren“, berichtet Geert Mehlhop, Sprecher des Marktausschusses.

Inzwischen haben Mehlhop zufolge alle bisherigen Schausteller wieder ihre Zusage gegeben, obwohl sie mit erheblichem Personalmangel zu kämpfen hätten: „Teilweise müssen bereits im Ruhestand befindliche Familienmitglieder einspringen, um die Fahrgeschäfte zu den Märkten zu transportieren und sie dort auf- und wieder abzubauen.“ Das gehe teilweise an die Grenze des Zumutbaren, so erfuhren die Marktverantwortlichen von den Schaustellern, als die Beteiligten jetzt für ein Abstimmungsgespräch zusammenkamen. Anlass des Treffens waren Absprachen für den „Ottersberger Bummelpass“, der auch in diesem Jahr wieder Vergünstigungen bei den Karussellfahrten bietet. „Ab sofort wird der Verein der Selbstständigen Ottersberg mit der Unterstützung von Manfred Arndt den Verkauf der Bummelpässe organisieren“, teilt Mehlhop mit.

Die Unternehmer im VdSO veranstalten zudem die Gewerbeschau im Zelt auf dem Marktplatz. Die Vergabe der Standflächen läuft bereits. Interessierte können sich aber noch bewerben – Infos finden sich unter www.vdso.de.

Obwohl Bärbel Seekamp die Organisation des traditionellen Marktfinales mit der Bühnenshow am Sonntagabend im Zelt zunächst erhebliche Sorgen bereitet habe, „ist es ihr nunmehr gelungen, mit der Unterstützung durch den TSV Ottersberg und umliegende Vereine ein buntes und abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen“, so Mehlhop weiter. Zahlreiche Vereine und Gruppen erwarten die Markt-Macher auch wieder zum legendären Marktumzug am Samstagnachmittag. Wer mit einem Fest- oder Mottowagen oder einer kostümierten Fußgruppe teilnehmen möchte, kann sich bei Marktmeister Chris Fehsenfeld im Rathaus anmelden – telefonisch unter 04205/317021 oder per E-Mail an cfehsenfeld@flecken-ottersberg.de. „Gruppen und Vereine aus den umliegenden Ortschaften sind ebenfalls herzlich willkommen“, ergänzt Mehlhop.

Eine Marktprinzessin sei bereits gefunden – um wen es sich handelt, bleibt jedoch zunächst noch ein Geheimnis. „Auf jeden Fall wird sie bei der Markteröffnung am Kettenkarusssell mitwirken und vorher auch den Umzug anführen“, erklärt Mehlhop.

Nach den Sommerferien beginnen dann die Proben für das beliebte Theaterspektakel im Festzelt nach dem Gottesdienst am Sonntagmorgen. „Sein oder haben“ lautet der Titel des diesjährigen Stücks, in dem viele Laiendarsteller wieder ihre schauspielerischen Talente zeigen wollen. Regisseurin Eva Schack-Rebentisch verspricht dem Publikum einmal mehr ein lustiges Stück.

Der Flohmarkt, der am Samstag und Sonntag am Mühlenweg die Zuwegung zum Marktplatz flankiert, ist ein Selbstläufer. Organisator Guido Hache macht sich laut Mehlhop „bereits Gedanken, wie er die Vielzahl an Beschickern unterbringen kann“.

Mit an Bord ist wieder die Freiwillige Feuerwehr Ottersberg, die den Luftballonweitflugwettbewerb betreut und am Sonntagmittag mit ihrer Erbsensuppe dafür sorgt, dass die Küchen in Ottersberg kalt bleiben können.

Zum Abschluss des Herbstmarkts erwartet die Gäste am Sonntagabend wieder ein Feuerwerk am Ottersberger Himmel: „Mehrere Unternehmen aus Ottersberg und Fischerhude sorgen mit ihrer finanziellen Unterstützung für ein leuchtendes Finale“, kündigt Mehlhop an.