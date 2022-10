Ottersberger Marcin Schroeder plant ehrenamtlich deutsch-polnischen Jugendaustausch

Markt macht er auch: Marcin Schroeder ist im Rathaus unter anderem für den Ottersberger Wochenmarkt zuständig – Marktmeister möchte er aber nicht so gerne genannt werden. © Duncan

Ottersberg – Eine Reise hat Marcin Schroeder in jungen Jahren tief beeindruckt: Als 15-Jähriger nahm der gebürtige Pole an einem Jugendaustausch in Ostdeutschland teil. „Wir konnten uns zwar kaum verständigen, aber wir haben eine gemeinsame Sprache gefunden“, sagt er. Aktivitäten wie eine Nachtwanderung schweißten die Jugendlichen zusammen. „Da erinnere ich mich noch heute dran. Sowas kann Menschen fürs Leben prägen“, sagt der 43-Jährige.

Zeitsprung in den Mai 2022: Stellvertretend für Ordnungsamtsleiter Marco Lorenz nimmt der neue Mitarbeiter des Ordnungsamts, Marcin Schroeder, an einer Sitzung teil, die Probleme mit Ottersberger Jugendlichen zum Thema hat. Illegale Graffiti, Vandalismus und nächtliche Ruhestörung beklagten Anwohner zu dieser Zeit verstärkt. Nur Meckern war Marcin Schroeder aber zu billig – er wollte lieber Unterstützung anbieten. So begann er in seiner Freizeit mit Tessa Reinke, Leiterin des Jugendkulturhauses (Juku) Ottersberg und Fischerhude, Ideen zu entwickeln. Ein Fußballturnier für junge Leute im August war nur der Anfang.

„Über Jugendliche wird so viel geurteilt. Aber was haben wir ihnen in Ottersberg anzubieten?“, schildert Schroeder seine Überlegungen. Das Juku leiste zwar „super Jugendarbeit“, jedoch hätten sie sich bisher überwiegend auf die jüngeren Kinder bis 14 Jahre konzentriert. Angebote für ältere Jugendliche, die durch die langen Lockdown-Zeiten der Corona-Pandemie wenig soziale Interaktion hatten, fehlten ganz.

Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Jugendkulturhauses sowie Raphaela Rohde, Hausmeisterin der Tennishalle, Ilka Langenscheidt, Wirtin des Vereinsheims beim TSV Ottersberg, und Vertretern der Schulen organisierte Schroeder ehrenamtlich das Turnier „Fußball bei Nacht“. Und zwar ausdrücklich für die Klientel ab 14 Jahren. Dank vieler Helfer und Unterstützer – vom Flecken Ottersberg über das Elektrizitäts-Werk bis hin zu Sponsoren aus der freien Wirtschaft – sei das ziemlich kurzfristig geplante Turnier erfolgreich und reibungslos über die Bühne gegangen.

Laut Schroeder hat sich der Vertrauensvorschuss ausgezahlt: „Beim Turnier hat man gesehen: Die können alle miteinander.“ Als kleine Motivation für künftige Aktionen spendete die Volksbank Wümme-Wieste Fußballtrikots, das Kaufhaus Dodenhof stellte als Preise Gutscheine, Fußbälle und Airpods zur Verfügung. „Aber die Teilnehmer hätten auch ohne die Preise Engagement gezeigt“, glaubt Schroeder.

Hinzu kommt, dass das Ordnungsamt einige Monate nach dem Turnier einen erfreulichen Trend beobachtet hat: „Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber der Vandalismus ist zurückgegangen“, berichtet Schroeder. „Vielleicht haben wir also etwas richtig gemacht.“ Auch Anwohner und Eltern hätten die Aktion gelobt. Fazit der Beteiligten: Das Fußball-Turnier soll wiederholt werden – damit es nicht an Reiz verliert, soll es allerdings höchstens zweimal im Jahr stattfinden.

Um älteren Jugendlichen weiterhin einen gemeinsamen Anlaufpunkt zu bieten, wird Schroeder zudem künftig an jedem ersten Samstag im Monat ab 18 Uhr die Räume des Juku Am Fährwisch aufschließen. Dann können die Teenager dort Tischtennis, Billard oder Kicker spielen und über Bluetooth-Boxen ihre eigene Musik hören. „Nach dem Motto: Ankommen, Spaß haben, wohlfühlen“, so Schroeder. Ziel sei es, die Jugendlichen entsprechend ihren Vorstellungen etwas mitgestalten zu lassen. Bei Gesprächen ergab sich Schroeder zufolge, dass sich viele eine eigene Lounge wünschen. „Die wollen wir nun aus Paletten selber bauen. Wir hoffen, dass sie die Dinge anders schätzen, wenn sie aktiv daran mitgebaut haben“, erklärt er.

Angelehnt an stärkende Erlebnisse aus der eigenen Jugend, hat Schroeder weitere Pläne geschmiedet: Er möchte – ehrenamtlich – einen internationalen Austausch zwischen deutschen und polnischen Jugendlichen auf die Beine stellen – und hat sogar schon Gespräche mit einer polnischen Gemeinde geführt. Bereits im August war er für eine Woche nach Stawiguda (Ermland-Masuren) gereist. Die Gemeinde liegt nahe der masurischen Seenplatte, wo auch Marcin Schroeder aufwuchs. Sehenswert sei dies nicht nur wegen der malerischen Landschaft, sondern auch wegen der reichen Kultur und Geschichte. „Außerdem ist es in der Größe vergleichbar mit Ottersberg“, so Schroeder.

Voraussichtlich können 14 bis 15 Jugendliche unter Begleitung von vier Betreuern teilnehmen. „Ich möchte damit nicht die Bessergestellten erreichen, sondern Kinder von Eltern, die sich sonst keine Reise leisten können“, stellt Schroeder klar. Idealerweise soll für die Teilnehmer keine oder höchstens eine geringe Kostenbeteiligung anfallen. Förderanträge seien in Kooperation mit Tessa Reinke und Nailca Bogdanski vom Juku in Vorbereitung. Stattfinden soll die einwöchige Reise Anfang Juli 2023, wenn in Stawiguda eine Flugshow geplant ist. Was den Austausch angeht, ist Stawigudas Bürgermeister Michał Kontraktowicz übrigens schon im Thema: „Er bereitet auch gerade einen Jugendaustausch mit Irland vor“, erzählt Marcin Schroeder.

Beim Austausch mit den Ottersbergern steht natürlich auch der Gegenbesuch der polnischen Jugendlichen auf dem Plan. Dies zu finanzieren, werde für sie allerdings deutlich schwieriger werden als für ihre deutschen Altersgenossen. „Mit 50 Euro Taschengeld im Gepäck kommen deutsche Jugendliche in Polen gut ein paar Tage aus. 50 Euro beträgt aber schon ein Viertel der Monatsmiete in Polen“, erklärt Schroeder.