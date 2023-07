Neue Sitzmöbel in der Landschaft

Von: Petra Holthusen

Eine der neuen Bänke hat der Ottersberger Kulturverein um die engagierten Mitglieder (v.l.) Jürgen Rust, Peter Nauenburg, Wilfried Voortmann und Ilse von Spreckelsen auf dem Friedhof platziert. Zum Probesitzen hat sich Ingrid Dreyer auf der Bank niedergelassen. Sie wurde bei der Umfrage zur Standortwahl als Gewinnerin einer Ottersberg-Chronik ausgelost. © Holthusen

Ottersberg – „Die Präsenz im Ortsbild zu erhöhen“, das hat sich nach Worten von Schatzmeister Jürgen Rust der Ottersberger Kulturverein im Rektorhaus vorgenommen. Erstes Projekt im Rahmen einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit war jetzt das Aufstellen von drei rustikal und schön gezimmerten Holzbänken, auf denen Menschen sich für eine kleine Ruhe- und Gedankenpause niederlassen können. Wem sie das Sitzmöbel in freier Natur verdanken, ist an der Rückenlehne auf einem Emailleschild nachzulesen, das den Kulturverein als Stifter ausweist.

Knapp 1300 Euro hat der Kulturverein im Rektorhaus Kassenwart Rust zufolge für die drei Bänke ausgegeben, die der Allgemeinheit zugute kommen. Das Geld stammt aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen sowie aus früheren Mieteinnahmen aus der Zeit, als der Kulturverein das Rektorhaus noch selbst verwaltete. Inzwischen hat der Verein die Hausverwaltung zurück an die Gemeinde Ottersberg gegeben, ist aber weiterhin größter Nutzer des Rektorhauses – unter anderem mit seiner Geschichtswerkstatt und dem großen Archiv. Auch einen Literaturkreis hat der Kulturverein gegründet.

Die Pflege von Kultur und geschichtlichem Erbe spielt sich jedoch vielfach außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung ab. Leicht könne da der fälschliche Eindruck entstehen, der Verein tue ja nichts, mutmaßt Jürgen Rust, der vor zwei Jahren die Kassenführung von dem langjährigen Vorständler Jochen Mahnke übernommen hat. Um den Verein, seine Anliegen und Arbeit sowie das Rektorhaus als Veranstaltungsort bekannter zu machen und neben öffentlichem Interesse möglichst auch weitere Unterstützer zu gewinnen, will der Kulturverein die Außendarstellung ankurbeln. Dafür hat sich ein „Arbeitskreis Zukunft“ gebildet, dem neben Jürgen Rust der zweite Vorsitzende Wilfried Voortmann, Ilse von Spreckelsen und Peter Nauenburg sowie weitere engagierte Mitglieder angehören.

Als Ottersberg im vergangenen Juni sein multikulturelles Begegnungsfest in der Schulaula feierte, hatte auch das benachbarte Rektorhaus seine Türen für Besucher geöffnet. Die Gäste konnten beim Kulturverein eine Ausstellung historischer Fotografien anschauen – und an einer Befragung zu den Standorten der geplanten drei Bänke im Ortsbild teilnehmen. Die Bänke waren an dem Tag draußen auf dem Vorplatz zur Ansicht und besseren Vorstellung aufgebaut. „Wir wollten die Allgemeinheit beteiligen und fragen: Wo sollen die Bänke hin?“, schildert Rust die Idee. Dafür benannten die Initiatoren einige Vorschläge zur Auswahl. Nur ein Standort war als eigener Wunsch des Arbeitskreises schon fix und laut Rust „nicht mehr diskutabel“: Eine der drei Bänke sollte auf jeden Fall einen Platz im oberen Bereich des Ottersberger Friedhofs erhalten. Dort steht sie nun etwas erhöht und bietet den Sitzenden einen schönen Blick talabwärts auf die Kapelle und darüber hinaus.

Fast ein Drittel und damit die meisten der 45 abgegebenen Publikumsstimmen erhielt ein Standort am Fahrradweg entlang der Wümme in Richtung Fischerhude. Für die dritte Bank war der Ortsteil Bahnhof gesetzt, und die Befragten favorisierten dort den Bereich Am Bremschenberg/Am Tütenbrook.

Geordert hat der Kulturverein die drei Bänke aus kesseldruckimprägniertem Kiefernholz über eine ortsansässige Zimmerei – aufgestellt, verankert und mit Gehwegplatten unterlegt hat sie nun der kommunale Bauhof, für dessen fachkundige Arbeit die Initiatoren nach Worten von Rust überaus dankbar sind. Die Abstimmung mit dem Bauhof der Gemeinde hatte der frühere Vereinsvorständler Jochen Mahnke übernommen.

Unter den 45 Teilnehmenden der Standortwahl verloste der Kulturverein noch zwei Ottersberg-Chroniken, über die sich am Ende Gerd Schreve und Ingrid Dreyer freuen konnten.