Ottersberger Kammerorchester spielt frisch, abwechslungsreich und auf hohem Niveau

Fischerhude - Fröhlich war das Sommerkonzert des Ottersberger Kammerorchesters am Samstag in der Kirche. Trotz des anstehenden Fußballspieles hatten sich viele Freunde des Ensembles das Konzert nicht entgehen lassen. Und es machte einfach Freude, ein buntes und auch selten zu hörendes Konzert zu erleben.

Clive Ford, langjähriger engagierte Leiter, hatte erneut in der Schatzkiste gestöbert und diese Werke mit seinem Orchester einstudiert. Dabei erreichten die Musikerinnen und Musiker großenteils Interpretationen, die über das Niveau eines reinen Laienorchesters hinaus gehen. Gewohnt humorvoll moderierte der Dirigent auch die Stücke.

Die Ouvertüre zu „Die Zwillingsbrüder“ D 647 von Franz Schubert war der gelungene Auftakt. Man begann frisch und animiert, entwickelte die Musik dynamisch gesteigert in hübschen Dialogen weiter, von der Pauke wirkungsvoll unterstützt. Bläserpassagen perlend in der Flöte und Oboe, klangschön dicht in den anderen Instrumenten und wunderbaren Legatobögen in den Streichern, alles steigerte sich bis um markanten Schluss.

Etwas Besonderes war die Sinfonie C-Dur „Jenaer“ von Friedrich Witt, der 1836 starb und noch Haydn und Rosetti erlebt hatte. Und diese Einflüsse sind hörbar und wurden farbig ausgestaltet. Es folgte der ungemein animierte frische und dabei wiegende Teil mit reizenden Dialogen zwischen Bläsern und Streichern und den gekonnten Passagen der Pauke. Besonders seien hier auch wieder Flöte und Oboe erwähnt, die Streicher boten ihre Parts leichtfüßig bis gesanglich. Wunderbar warm und kantabel wurde das Adagio gestaltet, man nahm gegenseitig die Themen auf, da hörte man warme Läufe im Fagott, satte Klangbögen in den tiefen Streichern, ein intensiv fortlaufendes Tutti wurde bis zum hübschen Schluss fortgesetzt. Nach dem frisch und heiter und abwechslungsreich gestalteten Schlusssatz gab es viel Beifall, zu Recht.

Wie humorvoll Gustav Holst sein kann, bewies er in der St. Paul’s Suite für Streicher, ganz bunte und geistreiche Musik, die die Streicher des Orchesters mit Witz und Spaß wie Champagner servierten. Die kurze Jig fächerte sich nach straffem Unisono munter auf in den unterschiedlichsten Taktfolgen. Besonders im Ostinato ziselierten die zweiten Geigen ein immerwährendes Perpetuum mobile. Das Intermezzo lebte auch von großen Gegensätzen von tiefen Pizzicati über hoch klagend Intensives von 1. Violine und später der Bratsche mit einem dicht und samten gespielten Solo. Nach dem Unisono von Viola, Violine und Cello hörte dieser Satz einfach so auf, ganz großartig gespielt.

Das Finale begann mit einem munteren Tänzchen von den Geigen, mit wieder vertrackten Taktwechseln und Rhythmen straff und humorvoll von allen Streichern gespielt, die von Clive Ford so richtig angefeuert wurden. Das Thema von „Greensleeves“ wurde sehr verändert eingeflochten, und zuletzt hörte man das betörende Solo der Solovioline. Was für ein Spaß für Musiker und Zuhörer!

Durch die Ouvertüre zu „Donna Diana“ wurde E. v. Reznicek (1860 - 1945) berühmt. Mit dem Zwischenspiel seiner Oper „Der Gondoliere des Dogen“ hat er aber ein hinreißend komisches Werk geschaffen, und damit beendete das Ottersberger Kammerorchester diesen amüsanten Abend.

Der Komponist ließ sich hier ganz üppig in der „Karneval-Suite im alten Stil“ von der Barockmusik inspirieren, die er gekonnt neu erfand, zunächst im Tutti dicht und ausdrucksstark mit gekonnten Wechselspielen zwischen den Bläsern und Streichern mit der unterstützenden Pauke im opulenten Klang musizierten Marsch, der den Pierrot musikalisch präsentierte und der verspielten Columbine, die farbig und frisch in der Musik daherkam. Die Gigue wurde reizvoll im Wechselspiel serviert. Köstlich war die Passepied mit den Bläsern, toll von Piccoloflöte, Oboen, Klarinetten, Fagotten und Horn geboten. Die Arie war dicht, kantabel, auch wehmütig in Ruhe wunderbar dynamisch singend von den Streichern musiziert. Alles endete mit dieser munter und zupackend tempogeladen gestalteteten Zigeunermusik. Viel Applaus, und dafür gab es diesen kurzen Satz als Zugabe.

An diesem Abend wurden die ausscheidenden Heidi Schwarz (Fagott) und Henry Lottner (Horn) verabschiedet, beide langjährige Mitspieler und nun über 80. Was beweist, dass Musik jung erhält.

iw