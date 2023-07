Der Campus feiert sich und seine Vielfalt

Von: Petra Holthusen

Teilen

Der 2022 eröffnete neue Hochschulcampus der HKS Ottersberg feiert seine Lebendigkeit mit einem dreitägigen Festival. Gäste sind willkommen. © Wenke Wollschläger/HKS Ottersberg

Ottersberg – Mit Tanz und Gesang von Theater- und Tanzstudierenden eröffnet die Ottersberger Hochschule für Künste im Sozialen (HKS) am morgigen Donnerstag gegen 14.30 Uhr auf der großen grünen Wiese ein dreitägiges Festival unter dem Titel Performance & Medientage. Zum Abschluss des Sommersemesters will die Hochschule nach eigenen Angaben mit einem vielfältigen künstlerischen Programm die Lebendigkeit auf dem neuen Hochschulcampus an der Großen Straße 107 zeigen und feiern.

Das Festival läuft über drei Tage und Abende – jeweils bis Mitternacht – bis kommenden Samstag, 15. Juli, und die Hochschule hofft auf viele Gäste aus der Region. Besucherinnen und Besucher erwartet ein buntes, kreatives Programm zum Anschauen, Zuhören und Mitmachen sowie die Gelegenheit, sich mit Studierenden auszutauschen und zu vernetzen. Studierende aller Studiengänge haben für drinnen und draußen Ausstellungen, Projekte und Konzerte vorbereitet.

Ab 18 Uhr werden am Donnerstag die Bachelor-Absolventen verabschiedet. Im Anschluss gibt es ein gemeinsames Wiesenbüfett und Aufführungen der Tanz-Masterclass. Um 20 Uhr startet auf der Wiese ein Open-Air-Konzert mit dem Lutopia Orchestra, um 22 Uhr entert dann die Band Callingforkaja die Bühne.

Am Freitag und Samstag startet das Programm jeweils um 10 Uhr mit Yoga. Weiter geht’s mit Kunstausstellungen und Performances, Koch- und Nähevents sowie Filmvorführungen über das Projekt Salon Ursula. Für Kinder ist die Kunstfeuerwehr zu Gast, und Tamir kommt mit orientalischen Spezialitäten. Brotbackrituale, Spontangestalten im Kräuterbeet, Lehmofenbau und Schüttelbilder laden zum Mitmachen ein. Jeweils ab 19 Uhr öffnen Cocktailbar und mobiles Kino. Das komplette Festivalprogramm und die genauen Zeiten sind online unter www.hks-ottersberg.de nachzulesen.

Am Freitag rockt ab 20 Uhr die Inklusionsband „Dain Fahrdienst“ die Open-Air-Bühne und im Anschluss die Formation „Fazerati b2b“.

Das Programm am Samstagabend auf der Wiese eröffnet um 19 Uhr ein DJ, gefolgt von „Sebastian, der Saubere“ und DJ Chrische. Dazwischen gibt es eine Maskenperformance zu sehen. Die Party geht bis Mitternacht – und wer mag, ist für Sonntag um 10 Uhr zum gemeinsamen Frühstück („Bring mit, was du magst“) auf dem Campus Große Straße willkommen, bevor es dann endgültig in die Sommerferien geht.