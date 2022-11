Ottersberger Geschichtsheft No. 11 druckfrisch

Von: Petra Holthusen

Ute Fetkenhauer und Friedrich Bartels von der Geschichtswerkstatt des Kulturvereins im Rektorhaus stellen das Ottersberger Geschichtsheft No. 11 vor. © Holthusen

Ottersberg – Der russische Vernichtungsfeldzug gegen die Menschen in der Ukraine hat eine Flüchtlingswelle ausgelöst, und auch in Ottersberg finden Ukrainerinnen und Ukrainer Obdach und Schutz vor dem Krieg in ihrer Heimat. Der Krieg und seine Folgen sind allgegenwärtig – und sie rühren an früheres Leid: „Die katastrophalen Geschehnisse in der Ukraine rufen in vielen Familien schmerzliche Erinnerungen an die eigene Flucht im Zweiten Weltkrieg wach“, weiß Ute Fetkenhauer. Den neuerlichen Krieg in Europa hat die Geschichtswerkstatt des Ottersberger Kulturvereins im Rektorhaus zum Anlass genommen, den Flüchtlingszuzug vor rund 75 Jahren in Erinnerung zu rufen.

„Über Flüchtlinge, Heimatvertriebene und Migranten“ heißt das Schwerpunktthema des Ottersberger Geschichtshefts No. 11. Die druckfrische neue Folge in der Reihe der heimathistorischen Publikationen stellten die Autoren Friedrich Bartels und Ute Fetkenhauer von der Geschichtswerkstatt vor.

Fetkenhauer war es ein Anliegen, „die harte Zeit und das Trauma noch mal darzustellen“, das die Heimatvertriebenen aus Schlesien, Pommern, West- und Ostpreußen in den Jahren ab 1944/45 durchlitten haben. „Durch die Massenflucht hatte sich die Einwohnerzahl des Fleckens Ottersberg um 1946 fast verdoppelt“, erinnert Bartels. Willkommen waren die Flüchtlinge eher nicht. Was sie auf ihrer Flucht erlebten und wie sie in Ottersberg aufgenommen wurden, wird aus den Erlebnisberichten deutlich, die Fetkenhauer in ihrem 2005 erschienenen Buch „Wir tun flüchten“ veröffentlicht hatte. Auszüge daraus sind jetzt im neuen Geschichtsheft nachzulesen. Auch das Protokoll einer Gemeinderatssitzung zur Frage der Zuweisung von Unterkünften hat die Autorin in ihren Bericht über die Vertriebenen, die in Ottersberg eine zweite Heimat fanden, eingebettet.

An ihr Schicksal zu erinnern, ist Fetkenhauer auch deshalb ein Anliegen, weil „diese Menschen in den vergangenen Jahrzehnten den Ort und das Leben hier mitgestaltet und geprägt, etwas für die Gemeinschaft geleistet haben“. Längst seien sie Ottersberger und nicht mehr „die Flüchtlinge“.

Für Bartels ist dieser Beitrag im neuen Geschichtsheft zudem eine Fortschreibung der letzten Ottersberger Chronik, in der die Zeit nach 1945 nach Meinung einiger Leser zu kurz gekommen sei. Das könne in der Geschichtsheftreihe nun punktuell nachgeholt werden.

Bartels selber veröffentlicht im Heft No. 11 den zweiten Teil der Dokumentation über die ersten Ottersberger Automobile in den 1920er- bis 1930er-Jahren. Die Fotos dazu steuerte Chronist Günther Wiggers aus seinem Archiv bei. Neben Privatautos, wie sie etwa der Kaufmann Reelf Kortlang sein Eigen nannte, sind auf den Seiten auch der erste Lkw der Spedition Lemke und der erste Omnibus der Deutschen Reichspost zu bestaunen.

„Presse-Bonbons von anno dazumal“ steuert Jochen Mahnke bei: In zeitaufwendiger Recherche im Archiv des Achimer Kreisblatts hat der Kulturvereinsvorständler kuriose Zeitungsmeldungen aus der Zeit vor 100 Jahren herausgesucht. Allerdings müssen sich die Leser für den Genuss in die altdeutsche Schrift der abgelichteten Anzeigen und Artikel einlesen.

Am Ende des Hefts berichtet die Geschichtswerkstatt über ihre Aktivitäten – wie die Einweihung des August-Siegesmund-Platzes – und blickt zurück auf 20 Jahre historische Kalender, deren Ausgabe für 2023 auch die letzte sein soll. Verbunden ist die kleine Retrospektive mit einer Würdigung des Kalendermachers Günther Wiggers, der der Öffentlichkeit auf diese Weise mehr als 260 historische Fotos zugänglich gemacht hat: „Ohne sein Wirken“, so Bartels, „wäre Vieles in Vergessenheit geraten.“

Hier gibt‘s das neue Geschichtsheft Zum Preis von 3,50 Euro verkauft die Geschichtswerkstatt des Kulturvereins das Ottersberger Geschichtsheft No. 11 am Samstag, 26. November, von 8 bis 12 Uhr im Rewe-Markt. Auch letzte Exemplare des Bildkalenders „Historische Ansichten aus Ottersberg“ für das Jahr 2023 für je 19,90 Euro und der Chronik „Ottersberg in den letzten 200 Jahren“ zum Stückpreis von 28 Euro sind am Samstag an dem Stand erhältlich. Darüber hinaus ist das neue Geschichtsheft ab sofort in der Gemeindebücherei am Brink zu haben, und es kann beim Kulturverein im Rektorhaus bestellt werden – telefonisch unter 04205/779998 sowie per E-Mail an rektorhaus@gmail.com. Innerhalb Ottersbergs liefert Jochen Mahnke vom Kulturvereinsvorstand das Heft „frei Haus“ an die Interessierten.