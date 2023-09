Ottersberger erweitert sein Velomobilunternehmen

Von: Nina Baucke

Bürgermeister Tim Willy Weber und Wirtschaftsförderer Bao Doan (v.l.) freuen sich mit Henning Tesch über die Erweiterung seines Velomobilunternehmens mit Werkstatt. © Baucke

Ottersberg – Eine Hand reicht für Henning Tesch aus, um das futuristisch anmutende Fahrzeug hochzuheben: Keine 30 Kilo wiegt das Velomobil, das in dem neuen Verkaufsraum von Tesch an der Großen Straße in Ottersberg steht. Schon seit 2019 vertreibt er die Gefährte, die zwar im Liegen wie ein Fahrrad angetrieben werden, aber wie ein Auto einen vollständigen Wetterschutz bieten. Jetzt präsentiert Tesch die aerodynamisch anmutenden Velomobile in einem richtigen Showroom. Und nicht nur das: Auch eine Werkstatt gehört nun mit zu seinem Unternehmen.

„Hier war vorher nur ein Carport“, erinnert sich Tesch. „Offensichtlich ein Schwarzbau“, und das hatte für einige Umstände beim Bauantrag gesorgt. Der Carport ist nun einem hellen Flachbau mit roten Fassadenakzenten gewichen, in dem die Kunden einen gründlichen ersten Eindruck von den Velomobilen bekommen können. Denn so viele Möglichkeiten, sich die Fahrzeuge vor dem Kauf in Ruhe anzuschauen, gibt es nicht: Tesch ist einer von sechs Händlern in dem Velomobil-Netzwerk in Deutschland – und darunter einer von zweien, die in dieser Sparte hauptberuflich unterwegs sind.

Dabei ist der gelernte Mediengestalter nur über Ecken in das Metier gekommen: Als langjähriger Liegeradfahrer findet er vor mehr als zehn Jahren zum Velomobil, 2019 wird er gefragt, ob er nicht als Händler aktiv werden will. Erst ist er im Nebenerwerb tätig, ab 2020 hauptberuflich. Und das mit Erfolg, unter anderem vertreibt er Velomobile bis nach Sacramento in den USA oder auch in die japanische Stadt Yokohama. Er ist der Überzeugung: „Für jemanden, der sich beispielsweise beim Arbeitsweg in einem Dunstkreis von 30 bis 40 Kilometern bewegt, ist das perfekt.“ Indes: Ein Schnäppchen sind die High-Tech-Räder allerdings nicht. „In der Regel startet der Preis bei 10 000 Euro, im Durchschnitt muss man 12 500 Euro rechnen“, erklärt Tesch. Dafür stecken wiederum einige Finessen in den Fahrzeugen – beispielsweise die Sicherheit: Denn da hält die Carbonhülle einiges aus, sollte es mal zu einer Kollision mit einem Auto kommen. „Und Platz für ein bisschen Gepäck gibt es auch noch“, erklärt Tesch. Ebenso, wie es mittlerweile neben Velomobilen, die allein auf die Tretmotivation des Fahrers setzen, auch Typen mit Elektromotorunterstützung gibt.

Mit dem jetzt fertiggestellten Anbau an das ursprüngliche Gebäude geht Tesch nun wieder einen Schritt weiter: „Ich wurde immer wieder gefragt, ob ich auch Fahrrräder repariere“, berichtet er. In dem Neubau entfallen daher – neben 60 Quadratmeter für den Showroom und 30 Quadratmeter für Lagerfläche – auch 50 Quadratmeter auf eine neue Werkstatt, in der Tesch nicht nur vor Ort verkaufte Velomobile repariert, sondern alle Arten von Fahrrädern sowie E-Bikes: „In dem Zusammenhang arbeite ich auch mit verschiedenen Leasingfirmen, mit Ausnahme von Jobrad, zusammen.“

Aber nicht nur das, auch sein Angebotsportfolio erweitert der Ottersberger nun: Zu den Velomobilen gesellen sich jetzt spezielle Räder für Senioren vom schwedischen Hersteller Monark mit und ohne Elektromotor sowie Lastenräder. „Ich bleibe also in einer Nische“, erklärt Tesch mit einem Lachen. „Aber selbst, wenn etwas an Rädern nicht hier steht, kann ich es besorgen“, betont der Velomobil-Experte. „Ich bin da offen für alles.“

„Da ist dann halt auch sehr viel Fachexpertise gefragt“, sagt Tim Willy Weber, Bürgermeister des Fleckens Ottersberg. „Für uns als Flecken ist das hier natürlich toll, so ein Ort lebt von solchen Menschen.“ Aber nicht nur das: „Fahrradpolitik ist einer unserer Schwerpunkte. Das zeigt sich darin, dass wir die Radverbindung Ottersberg-Fischerhude angehen wollen. Gleichzeitig haben wir jetzt hier einen Fahrradladen, der in die Lücke geht“, führt der Gemeindechef aus.

Die Entwicklung eines solchen Betriebes ist auch für die Wirtschaftsförderung entscheidend, sagt Bao Doan, bei der Gemeindeverwaltung für diesen Bereich zuständig. „Wir haben beispielsweise viele Azubis, die für den Weg zu ihren Betrieben vom Bahnhof aus das Rad nutzen“, so Doan. Gleichzeitig schaffe Tesch neue Arbeitsplätze in der Kommune: „Von daher ist es uns wichtig, neue Unternehmen zu unterstützen und ihre Dienstleistungen hervorzuheben.“

Der Öffentlichkeit will sich Tesch mit seinem Unternehmen in dieser Woche vorstellen – ab Freitag mit einem „Soft Opening“.