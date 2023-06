Alles auf Anfang: Ottersberger Bücherei sucht Mitstreiter für einen Förderverein

Von: Nina Baucke

Teilen

Karen Marheine hofft, Helfer für den Förderverein zu finden. © Baucke

In einem zweiten Anlauf soll ein Bücherei-Förderverein entstehen: Dafür sucht Karen Marheine noch Mitstreiter.

Ottersberg – Einfach nur Bücher auf leisen Sohlen aus den Regalen ziehen, ausleihen, lesen, wieder zurückbringen, Nachschub holen – und das war"s: Was früher für Leihbüchereien als Grundschema völlig ausreichend war, ist längst anderen Maßstäben gewichen. Heute ist eine Bücherei mehr als das, sie selbst ist eine Lese-ecke, ein Ort zum Recherchieren, ein Treffpunkt und auch eine Veranstaltungsplattform. „Wir wollen weg von der reinen Ausleihe hin zu einem Aufenthaltsort“, sagt Karen Marheine, Leiterin der Ottersberger Gemeindebücherei.

Doch ein Bestandteil davon ist, die Einrichtung noch mehr mit Leben zu füllen: Lesungen, Bilderbuchkino, Spiele mit dem Blue-Bot-Lernroboter, Aktionen mit der benachbarten Schule: „Das Feld von dem, was man machen kann, ist so weit!“, ist Marheine überzeugt. Die technische Ausstattung ist mittlerweile vorhanden, „wir haben Tablets und Tolinos.“ Sie ist überzeugt: „Wir können die Bücherei hier richtig lebendig gestalten.“

Wir sind vom vollen Lauf in den vollen Stillstand geraten.

Doch vor allem für Veranstaltungen braucht es eines: Platz, Helfer und weitere finanzielle Mittel. Letztere beide Punkte wollte die Gemeindebücherei mit der Gründung eines Fördervereins angehen: Denn zum Einen kommen so weitere fleißige Hände für Veranstaltungen mit dazu. „Sonst ist soetwas nur schwer zu schaffen“, erklärt Marheine, die die einzige Vollzeitkraft in dem vierköpfigen Team ist, das neben der Bücherei in Otterberg auch die Außenstellen in Fischerhude und Posthausen personell bestücken muss. Zum Anderen ist es mithilfe eines Fördervereins einer Bücherei wie der in Ottersberg, die von Gemeindeseite eine freiwillige Aufgabe ist, möglich, Fördergelder zu akquirieren.

„Wir waren soweit, wir hatten eine Satzung, hatten Kandidaten für den Vorstand – und es fehlte nur noch die Gründungsversammlung“, erinnert sich Marheine. Doch zu der kam es nicht: Denn sie war für das Frühjahr 2020 angesetzt, kurz vor dem Termin kam der Lockdown und damit die Einschränkung, was Versammlungen anbelangte. „Vier Tage haben uns gefehlt“, sagt die Ottersberger Büchereichefin mit einem Seufzen. „Wir sind vom vollen Lauf in den vollen Stillstand geraten. Und während Corona hatten wir Bedenken, uns zu treffen.“ Nach Corona war dann alles anders: „Die Satzung war natürlich noch da – aber die potenziellen Vorstandsmitglieder waren inzwischen wieder abgesprungen. Wir müssen jetzt also wieder bei Null anfangen“, macht sie klar. „Wir brauchen jetzt Menschen, die Lust haben, sich zu engagieren, und die auch Verantwortung übernehmen wollen.“ Denn aufgrund ihrer Leitungsfunktion kann sie selbst den Vorsitz nicht übernehmen.

Planung eines Veranstaltungsbereichs

Aber auch mit der aktuellen „Manpower“ ist es dem Team um Marheine gelungen, einiges in den vergangenen Monaten und Jahren in Gang zu setzen, so bekam der Kinder- und Jugendbuchbereich einen neuen Look inklusive hellem LED-Licht, zudem kam die Idee zur Schaffung eines Lesecafés auf – „das hat wahnsinnig viel Zeit gebunden“, sagt Marheine. Obwohl sie die Pläne für das Café wieder in die Schublade packen musste. Auch da: Alles war bereit für den schmalen Anbau an der schulseitigen Außenwand, bis eine Gasleitung, die genau auf dem Streifen Land verläuft, den Bau verhindert. Sie umzulegen wäre zu teuer gekommen – „und dann wäre es auch zu spät für Fördergelder gewesen“, bedauert Marheine. Als Ersatz soll nun ein „Raum im Raum“ entstehen, einen Veranstaltungsbereich für zum Beispiel Vorlese-nachmittage, der allerdings von der Fläche des Sachbuchbereichs abgezwackt werden müsste. „Bücher zur Gartenpflege und zur Heimatkunde wird es aber auf jeden Fall weiterhin hier geben“, versichert Marheine. Für den Veranstaltungsraum fehlen noch Wände, ob das Leichtbau- oder Glaswände oder noch ganz andere Lösungen werden, weiß sie noch nicht. „Da stecken wir noch in der Planungsphase.“

Dazu gehören in die übrige Bücherei noch weitere Ecken mit Sofas und Sesseln sowie einem Heißgetränkeautomat: „Uns ist die Aufenthaltsqualität hier sehr wichtig“, macht Marheine deutlich. „Wir möchten in diesen ganzen Richtungen hier was machen. Und das bekommen wir auch irgendwie hin, dass es für alle hier passt.“

Der Förderverein Wer sich vorstellen kann, ein Amt im Vorstand des Fördervereins zu übernehmen, oder die Einrichtung auch sonst zu unterstützen, kann sich bei Karen Marheine melden – telefonisch unter 04205/2740, per E-Mail an buecherei-fleckenottersberg@gmx.de oder auch persönlich vorbeischauen.