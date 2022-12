Ottersberger Baumkarten für Medizintransporte in Ukraine

Von: Petra Holthusen

Ikeo-Vorsitzender Erich von Hofe und der Mediziner Torsten Kuper vom Hilfsnetzwerk „We Care Otter“ zeigen die Baumgeschenkkarten, deren Verkaufserlös jeweils zur Hälfte in Ottersberger Baumpflanzaktionen und in Medikamententransporte in die Ukraine fließt. © Holthusen

Ottersberg – Bäume gelten als Symbol der Hoffnung. Wer in diesem Jahr zu Weihnachten Bäume vom Klimaschutzverein Ikeo in Form von gedruckten kleinen Kunstwerken verschenkt, spendet doppelt Hoffnung: Er oder sie unterstützt mit dem Kauf weitere Baumpflanzaktionen im Flecken – und zugleich die überlebenswichtigen Medikamententransporte des Ottersberger Hilfsnetzwerks „We Care Otter“ in die vom Krieg schwer gezeichnete Ukraine.

Um einen Beitrag zur Hilfe für die Menschen dort zu leisten, hat sich Ikeo entschieden, die Hälfte des Verkaufserlöses seiner in diesem Jahr neu aufgelegten Baumgeschenkkarten an „We Care Otter“ zu spenden. Je länger der russische Angriffskrieg dauert, umso größer wurde der Wunsch bei den Ottersberger Klimaschützern, „etwas für die Menschen in der Ukraine zu tun“, sagt Ikeo-Vorsitzender Erich von Hofe. Nachhaltig beeindruckt vom Einsatz der Initiative „We Care Otter“ und ihren medizinischen Hilfslieferungen ins Kriegsgebiet, will auch Ikeo diese unterstützen. „Das verknüpfen wir jetzt mit unseren Baumgeschenkkarten“, erklärt von Hofe.

Vier Baummotive hat die Quelkhorner Künstlerin Hannah Rott für die Ikeo-Aktion gemalt. Die Bilder des Waldes zu den verschiedenen Jahreszeiten wurden auf Klappkarten im DIN-A5-Format gedruckt. Die kunstvollen Baumgeschenke gibt es zum Stückpreis von 10 Euro zu kaufen: in Brünings Scheune in Fischerhude, im Kaufhaus Hahnenfeld in Quelkhorn, im Dorfladen in Otterstedt sowie in der Buchhandlung Froben und im Rathaus in Ottersberg. „Eine Geschenkidee übrigens nicht nur zur Weihnachtszeit“, betont von Hofe.

Laut dem Vorsitzenden spendet Ikeo ab jetzt 50 Prozent des Verkaufserlöses an „We Care Otter“ zur Beschaffung von Medikamenten und Hilfsmitteln für die Menschen in der Ukraine. „Die andere Hälfte der Einnahmen ist für weitere Baumpflanzaktionen bestimmt“, ergänzt von Hofe. Mehr als 12 000 Bäume fürs Klima hat Ikeo in den vergangenen Jahren vor allem in der Quelkhorner Surheide gepflanzt. Auch die 1000 Euro Verkaufserlös aus der ersten Auflage der Baumgeschenkkarten seien in die Baumpflanzungen geflossen.

Eine kleine Verkaufskiste mit den Ikeo-Baumgeschenkkarten steht seit Montag auch in der Ottersberger Hausarztpraxis Kuper/Hornemann/Tietjen am Grellenbrook. Torsten Kuper ist der Mediziner im Team von „We Care Otter“ und hat ein großes Netzwerk mit Kliniken, Apotheken und Kollegen gesponnen, um dringend benötigte Notfallmedikamente und medizinische Hilfsmittel für die Ukraine zu organisieren. Die Hilfslieferungen, die Nadja und Christoph Heitmann logistisch planen und mit firmeneigenen Lkw ihrer Benas-Gruppe umsetzen, gehen seit März regelmäßig an die Universitätsklinik in Ivano-Frankivsk und teils weiter nach Kiew und an die Front.

Was am dringendsten für die Versorgung von kranken, verletzten und traumatisierten Menschen im Kriegsgebiet gebraucht wird, stimmt Torsten Kuper in engem Kontakt mit Professor Dr. Michael Pustovoyt von der Uniklinik in Ivano-Frankivsk ab. Auf diese Weise gelangten – neben den Medikamenten für die Notfallversorgung – schon ein Röntgengerät, ein Sterilisator für chirurgische Instrumente und eine Laborzentrifuge zu den Medizinern in der Ukraine. Außerdem Generatoren, denn „tagsüber gibt es kaum noch Strom“, weiß Kuper von den Kollegen in Ivano-Frankivsk. Für den nächsten Transport, der noch vor Weihnachten starten soll, hat Kuper bereits Beatmungsgeräte besorgt: Geräte, die hierzulande wegen des überholten Standards ausgemustert wurden, in der Ukraine jedoch Leben retten können.

„Wir bauen in Ivano-Frankivsk außerdem gerade ein Rehabilitationszentrum für Soldaten auf“, berichtet Kuper. Dafür sammelt er bei hiesigen Kliniken Ausstattung zusammen. Eine große Aufgabe sei die Behandlung psychisch erkrankter und kriegstraumatisierter Menschen. „Posttraumatische Belastungsstörungen sind in der Ukraine ein Riesenthema. Begonnen hat der Krieg dort ja schon 2014, auch wenn wir das hier nicht so wahrgenommen haben“, erinnert Kuper an die russische Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim vor mehr als acht Jahren.

Um für die Ukraine Medikamente beschaffen zu können, die in der Regel sehr teuer sind, ist „We Care Otter“ laufend auf Geldspenden angewiesen. Froh ist Kuper deshalb über regelmäßige Großspenden von hiesigen Unternehmen, genauso dankbar aber für jede kleinere Spendensumme, die sich Menschen von ihrem schmaler werdenden Haushaltsbudget abzwacken, die Schulkinder mit dem Verkauf von Selbstgebasteltem erarbeiten oder die Vereine mit besonderen Aktionen erwirtschaften – so wie jetzt Ikeo. „Eine tolle Aktion“ findet Kuper die Baumgeschenkkarten und den guten Zweck dahinter: „Jeder Euro hilft uns!“

Um weiterhin überlebenswichtige Medikamente und medizinische Hilfsmittel an die Universitätsklinik Ivano-Frankivsk und auch für die militärische Front in der Ukraine liefern zu können, sammelt „We Care Otter“ kontinuierlich Spenden auf dem Konto Kuper-Heitmann bei der Kreissparkasse Verden mit der IBAN DE74 2915 2670 0020 6644 39. Wer eine Spendenbescheingung benötigt, muss das Konto der kooperierenden St.-Markus-Gemeinde bei der Sparkasse Bremen nutzen: IBAN DE46 2905 0101 0001 0578 68, Verwendungszweck: wecareotter/Spende Ukraine. Weitere Infos gibt‘s online unter www.wecareotter.de. Über das Engagement des Klimaschutzvereins Ikeo können sich Interessierte unter www.ikeo-ev.de im Internet informieren.

Die Motive für die Baumgeschenkkarten – hier das Bild zum Thema Frühling – hat die Künstlerin Hannah Rott aus Quelkhorn gemalt. © privat