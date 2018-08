Ottersberg will auch online neue Wege beschreiten

Ottersberg - Auch in einer Gemeinde wie Ottersberg scheint das Interesse an der Kommunalpolitik gering, auch wenn die Sitzungen und ihre Unterlagen öffentlich sind und die Zeitungen breit darüber berichten. Das will die Freie Grüne Bürgerliste verbessern durch eine neue, auch onlinegestützte Mitbestimmung der Einwohner.

Auf neuen Wegen sollten so die Bürger zunächst an der Aufstellung eines neuen Gemeindehaushaltes beteiligt werden, der einen Querschnitt aller Aufgaben darstelle. „Wir wollen Bürgerengagement nicht erst, wenn wir vor einem Scherbenhaufen stehen“, begründete Tim Weber von der FGBO.

Mit dem Wissenschaftler Volker Vorwerk von der Plattform „Bürgerwissen“ und dem Beirat der Bertelsmann-Stiftung hatte jetzt am Mittwochabend der Finanzausschuss des Gemeinderates einen Experten zum Thema eingeladen. Vorwerk verwies auf viele Städte und Gemeinden, darunter Stuttgart und Trier, wo sein Team zusammen mit den Kommunen erfolgreich die Bürger am kommunalen Geschehen teilhaben lasse. Während es in den großen Städten oft um die Verteilung des Steuerreichtums gehe, sei in kleineren Orten munter diskutiert worden, wie und wo gespart werden könne. Mehr ehrenamtliches Engagement in Sport, Kita und Schule, Pferdesteuer oder höhere Gewerbesteuern seien Vorschläge gewesen.

Der Dialog mit den Bürgern solle nicht auf Facebook laufen, da sich dort nur „Freunde“ oft auch aggressiv austauschten. Es solle ein moderierter Dialog sein, bei dem jeder Bürger Antworten bekomme und begründet erfahre, was aus seinem Vorschlag geworden sei.

Die Vorteile laut Vorwerk: „Es beteiligen sich viel mehr Menschen, gerade auch junge, viel mehr Ideen kommen zusammen, alles wird transparenter und nachvollziehbarer.“ Der Spruch vieler Kommunalpolitiker: „Ich kenne meine Bürger“ sei falsch.

Die neue Partizipation in Sachen Finanzen sei möglich bei der Aufstellung eines ganzen Haushaltes oder bei einem Bürgerbudget. Beispielsweise könnten Sportvereine oder auch Schüler mitbestimmen, wie eine feste Summe in ihrem Bereich ausgegeben werden solle. Mit Letzterem will man jetzt vielleicht klein in Ottersberg anfangen, bevor die neue Bürgerbeteiligung 2020 den ganzen Etat umfassen könnte.

